Red Bull: la Mercedes della nuova era

Con tre gare concluse e un intervallo di quasi un mese dal Gran Premio dell’Azerbaijan, ora è il momento di iniziare a tirare le somme

La nuova stagione è iniziata più o meno come l’ultima è finita. Red Bull e Max Verstappen hanno consolidato il loro status in testa e Mercedes e Lewis Hamilton stanno ancora lottando per riconquistare le loro precedenti glorie.

Lo sport si trova ancora una volta in una posizione che ha visto tante volte solo una squadra e un pilota padroni di tutto.

Il dominio fa male agli affari in qualsiasi sport, tuttavia, dopo tre gare la stagione 2023 minaccia già di essere un orologio rotto come una delle classiche annate controllate dalla Mercedes dell’era precedente.

Gran parte del discorso pre-test si è concentrato sulla teoria secondo cui Mercedes e Ferrari in particolare avrebbero avuto più possibilità rispetto alla Red Bull di migliorare rispetto alla scorsa stagione, ma chi prevedeva una lotta più serrata non sembrava (o meglio, non voleva) considerare che Adrian Newey e Co avevano appena scalfito la superficie nel primo anno dei regolamenti sull’effetto suolo nel 2022. Dal momento in cui la RB19 è apparsa in Bahrain, tuttavia, era ovvio che la monoposto perfetta fosse migliorata ulteriormente con tre vittorie consecutive che hanno piantato la bandiera della Red Bull in cima alla montagna della F1.

Quelle vittorie non sono state prive di un pizzico di disagio. La Red Bull ha detto di essere preoccupata per l’affidabilità in Bahrain prima che un problema all’albero di trasmissione portasse Verstappen fuori dal Q2 in Arabia Saudita, ma queste sono solo preoccupazioni minori in questa fase. La crescente disperazione per qualsiasi tipo di dramma nel 2023 ha visto Sergio Perez nominato come la più grande minaccia di Verstappen, ma se a Jeddah è emerso che la tensione del pilota di Brasile 2022 non è stata completamente esaurita, sicuramente non passerà molto tempo prima che Checo diventi un gregario come Valtteri Bottas.

Nei primi anni dell’era ibrida, ogni stagione seguiva uno schema più o meno simile

La Mercedes sarebbe partita forte, bloccando il Campionato del Mondo a un duello diretto tra i loro piloti entro la fine della primavera, prima che un’altra squadra, di solito la Red Bull, emergesse come una proposta sempre più grande con l’approfondirsi della stagione. Potrebbe non essere mai stato abbastanza pericoloso per preoccupare la Mercedes durante la stagione in corso, ma quest’anno?

Dopo una sola vittoria lo scorso anno, la Mercedes aveva motivo di credere alle loro affermazioni spesso ripetute secondo cui curare la propria auto dal temuto porpoising avrebbe sbloccato un mondo di possibilità nel 2023.

In effetti, nel mese scorso la W14 è andato quasi nove decimi più veloce nelle qualifiche in Bahrain rispetto al suo predecessore nel 2022.

Il problema? Red Bull e Aston Martin. Hanno trovato ancora di più, lasciando alla fine la Mercedes non più vicina ai primi ed entrando in crisi prima ancora che si fosse disputata la gara di apertura. L’attuale concetto di macchina può essere sviluppato nel tempo in un inseguimento costante della Red Bull?

Proprio come la Red Bull nel 2014/15, la Mercedes è una squadra che fatica visibilmente a venire a patti con la nuova realtà.