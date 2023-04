Audi, F1: novitá giá alla fine del 2023?

L’accordo Sauber-Audi da giá i suoi frutti! Le novitá riguarderebbero l’avvio dei test del motore di F1 entro la fine del 2023

Anche se non per un GP, la Cina continua ad essere nominata in F1, stavolta in occasione della presentazione del progetto Audi. La casa automobilistica tedesca entrerá tra i 10 team del campionato nel 2026, ma sará anche uno dei sei costruttori di motori. Importanti novitá sono state svelate a dimostrazione del fatto che il progetto Audi Formula 1 è davvero decollato negli ultimi mesi.

Nel corso della presentazione é stato rivelato che la squadra corse sta già effettuando dei test con un motore monocilindrico dal 2022 per mettere a punto il banco di prova. Grazie a questi preparativi, il team prevede di testare un motore F1 completo entro la fine dell’anno.

“La prima unità di trasmissione ibrida completa, composta da motore a combustione, motore elettrico, batteria e unità di controllo elettronico, è prevista sul banco di prova entro la fine di quest’anno e costituirà la base per il futuro concetto di veicolo“, ha dichiarato il responsabile tecnico Audi Oliver Hoffmann.

Un big team a Neuburg

Il nuovo progetto di Formula 1 nascerá in Germania a Neuburg, dove c’é la sede del Motorsport. “Sviluppare in Germania una power unit per il campionato più impegnative del mondo è una grande sfida – ha dichiarato Adam Baker, supervisore del progetto F1 di Audi -. Nella nostra struttura di Neuburg an der Donau abbiamo già un grande team che è in crescita costante”.

Gli aggiornamenti delle infrastrutture includono ulteriori impianti di prova per lo sviluppo di unità di potenza in fase di installazione in un nuovo edificio di 3.000 metri quadrati. Inoltre, Audi ha già assunto circa 220 dipendenti, ma l’obiettivo è di arrivare a un organico di 300 dipendenti entro la metà del 2023.

La casa degli Anelli promette di includere un mix di esperti di Formula 1 unitamente a membri di alto profilo giá presenti nei suoi recenti programmi di motorsport. Duesmann ha poi aggiunto: “Siamo convinti che il nostro impegno in Formula 1 rafforzerà l’attenzione sportiva di Audi. La serie di corse sta aumentando continuamente la sua portata globale”.