Hill: “Alonso potrebbe approdare in Renault al momento giusto”

Dopo la prestazione effettuata dalla Renault a Spa, Damon Hill evidenzia quanto sia felice per Fernando Alonso che si unirà al team al momento giusto

“Mi piace l’idea che Fernando Alonso approdando in Renault abbia finalmente scelto di arrivare in una squadra al momento giusto“ così ha dichiarato Damon Hill. Il campione del mondo di Formula 1 del 1996, dopo il Gran Premio del Belgio in cui Daniel Ricciardo ha ottenuto il quarto posto ed Esteban Ocon il quinto, tesse le lodi del team di Enstone. La dubbia affidabilità del suo motore nella prima fase del progetto ha fatto cambiare motorista alla Red Bull. Nonostante ciò in casa Renault non hanno smesso di lavorare per migliorarsi e perseguire gli obiettivi prefissati.

Durante i test pre stagionali Cyril Abiteboul ha affermato che il loro motore era il migliore in griglia. In effetti a Spa hanno dimostrato di essere molto vicini alla potenza della Mercedes. Il passo avanti nel motore e nel telaio dà motivo di pensare a un entusiasmante ritorno di Alonso in Formula 1. Nel 2021 vetture e quindi il conseguente ordine della griglia saranno molto simili al 2020. Fernando perciò dovrebbe avere a disposizione una monoposto migliore rispetto a quella avuta nell’anno in cui si è ritirato dal Circus.

SEGNALI POSITIVI CHE FANNO BEN SPERARE

La Renault è attualmente sesta, ma in lotta per la quarta posizione. In caso di successo si troverebbero nella stessa posizione dell’anno prima di diventare campioni del mondo. Tuttavia, nonostante i miglioramenti del team di Enstone, la posizione ottenuta nella stagione precedente non è determinante per quella dell’anno successivo. Secondo Hill è comunque un segnale positivo. Soprattutto quando nel 2021 si sa che cambierà poco o nulla rispetto a quest’anno a causa delle limitazioni causate dal Covid-19. Dopo ci sarà un cambiamento normativo che secondo Hill potrebbe spalancare le porte della vittoria per Alonso e la Renault.