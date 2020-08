GP Belgio, Hamilton SPAventoso, Ferrari disastrose

Un GP del Belgio emozionante, che ha visto la vittoria di Lewis Hamilton seguito dal finlandese e dall’olandese

Il weekend del settimo appuntamento del mondiale di Formula 1 è stato denso di emozioni. Una gara appassionante, una vittoria dolce, ma con un velo di ricordi amari che hanno toccato tutti. Il silenzio ed il raccoglimento delle tribune di Spa-Francorchamps stridono con il rombo dei motori delle monoposto, pronte a dare spettacolo in pista allo spegnimento dei semafori.

PARTENZA IN SALITA

Il via del GP del Belgio è sempre acceso. Ancora prima di partire, la monoposto di Sainz ha problemi, e non gareggia. Con un Leclerc che guadagna 5 posizioni durante il primo giro, Ferrari sembra avere qualche speranza. Tuttavia, la Rossa di Maranello non va. Non va la numero 16 del monegasco Leclerc, non va la numero 5 di Vettel. Ed è una sofferenza veder faticare le monoposto del Cavallino per tutto il Gran Premio.

SPAVENTO E SAFETY CAR

Un incidente al giro 11 ha scosso il GP del Belgio. Coinvolte la Alfa Romeo di Giovinazzi e la Williams di Russell, che sono state ferme in pista per parecchi minuti prima di essere rimosse. Ciò ha portato all’entrata in scena della safety car, che ha dato un po’ di respiro alle gomme già piuttosto usurate. Box quasi per tutti, tranne per Gasly, che ha pagato piuttosto caro questa scelta strategica.

SUPER RENAULT MA ANCHE SUPER GASLY

La scuderia francese di Ricciardo ed Ocon ha fatto una super gara. Partiti in quarta e sesta posizione, le due Renault sono riuscite a mantenere il quarto posto con uno spettacolare Ricciardo e a conquistare un quinto posto meritato. Ottima anche la prestazione di Gasly. Competitivo, determinato ed agguerrito, ha portato in casa AlphaTauri un grandioso ottavo posto.

Un podio variegato quello del GP del Belgio, che ha visto Lewis Hamilton sul gradino più alto, Valtteri Bottas al secondo posto e Max Verstappen al terzo posto, affamato di punti. Delusione per le Ferrari, fuori dalla top 10, che si sono piazzate tredicesima e quattordicesima.

LA TOP TEN

Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

4. Ricciardo

5. Ocon

6. Albon

7. Norris

8. Gasly

9. Stroll

10. Perez