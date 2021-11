Hamilton VS Verstappen, una lotta difficile da pronosticare

A meno di due gare dalla bandiera a scacchi di Abu Dhabi (quella che con tutta probabilità ci regalerà finalmente il campione del mondo del 2021) dire chi fra Hamilton e Verstappen si laureerà cum laude è ancora complicatissimo da decifrare. Difficile quasi come a inizio stagione ma per motivi ovviamente differenti; e forse oggi lo è anche di più.

A Marzo ci chiedevamo quanto Red Bull avrebbe potuto impensierire la Mercedes, se Max avrebbe dato del filo da torcere a Lewis. Parte di queste domande hanno ricevuto una risposta fin dalle prime tappe; ma man mano che si andava avanti sorgevano altri quesiti. “Per quanto tempo riusciranno a mantenere questo livello? Una delle due squadre a un certo punto mollerà?”, come questi.

Ora il momento è cruciale. E ci siamo arrivati con tanti cambi d’opinione. Dopo il Messico era “lo vince Verstappen”; dopo invece la doppietta del britannico in Brasile e in Qatar la maggior parte ha cambiato sponda. E come dargli torto?! Quando è parso che si andasse in una direzione, puntualmente l’altro è riuscito a portare a casa punti fondamentali che hanno riacceso la lotta e i dubbi. Proprio come accaduto nelle ultime due settimane.

Quando però ormai mancano all’appello solo l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e ti viene domandato chi vedi più favorito, pare quasi assurdo non riuscire a rispondere. E questo è un gran merito dei due protagonisti che per tutta l’annata hanno corso ad altissimi livelli. Erano anni che non si assisteva a uno scontro così intenso, che il più delle volte ha sconfinato anche al di fuori della pista.

E questo nonostante Verstappen abbia a Jeddah il primo matchpoint a favore. Un matchpoint che è pur sempre tale; ma è come se lo avesse in un game in risposta nel momento in cui l’avversario sta servendo incredibilmente bene alternando ace a vincenti. Tanto che il pensiero è che con tutta probabilità la partita sarà decisa al tie-break dell’ultimo set, anche se rimane la flebile speranza di chiuderla prima.

Max can win the title at the next race in Saudi Arabia if he:

– Wins with Fastest Lap, and Lewis is 6th

– Wins, and Lewis is 7th

– Is 2nd with Fastest Lap, and Lewis is 10th

– Is 2nd, and Lewis fails to score#F1 #HistoryAwaits pic.twitter.com/aqPZcTr8Vz

