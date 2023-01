Hamilton vs Verstappen: statistiche alla mano, chi ne esce vincente?

Le rivalità individuali sono ciò che animano uno sport come la Formula 1: forse è per questo che, senza sosta, c’è chi cerca sempre il confronto

Nonostante la stagione scorsa non li abbia visti nemici diretti in pista, il confronto tra Hamilton e Verstappen, tra statistiche e talento, resta ancora il dibattito più acceso della Formula 1 odierna. Sarà perché il loro epico scontro nel 2021 ci ha regalato uno dei Campionati e una delle rivalità più emozionanti di sempre. Ma il motivo sta anche nel fatto che – e su questo nessuno potrà obiettare – sono entrambi due talenti purissimi del motorsport.

Certo, Lewis Hamilton è molto più che un semplice talento. Arrivando a traguardi mai raggiunti nella storia della Formula 1, ha toccato l’apice di questo sport, diventando uno dei migliori di tutti i tempi. Ma, dalla parte di Verstappen, c’è chi cerca di dimostrare, tra analogie e differenze, che anche il giovane olandese, già due volte campione del mondo, possa aspirare ad arrivare ai livelli di Hamilton.

HAMILTON VS VERSTAPPEN: LE STATISTICHE

Il 2022 è stata l’ottava stagione in Formula 1 per Max Verstappen. E c’è chi, di conseguenza, ha cercato analogie e differenze con la carriera di Lewis Hamilton al termine della sua ottava stagione. La prima evidente differenza riguarda sicuramente l’età: a Hamilton mancava un anno per entrare nei trenta, mentre Verstappen ne ha ancora soltanto 25. L’olandese ha anche raggiunto più vittorie di Hamilton, arrivando a un totale di 35 successi, due in meno di quelle ottenute da Hamilton al termine della sua ottava stagione.

Guardando alla statistica delle pole position, ci accorgiamo che questa volta è Hamilton in vantaggio. Il sette volte campione del mondo, al termine della sua ottava stagione, aveva ottenuto ben 38 prime posizioni. Ben diciotto in più rispetto a Max Verstappen. Per i giri veloci, invece, l’olandese passa di nuovo in testa, ma per poco: 21 giri veloci contro i 20 di Hamilton. Anche per numero di podi Verstappen è al comando: 77 contro 71.

VERSTAPPEN-HAMILTON: E’ GIUSTO PARLARE DI CONFRONTI?

Questi confronti tra statistiche, comunque, devono sempre essere analizzati tenendo a mente le dovute differenze. Parliamo di diversi tipi di monoposto, diverse situazioni in griglia e, in generale, nella direzione di gara. Così come da un lato dobbiamo considerare che Hamilton, a partire dal 2014, ha avuto subito una monoposto imbattibile, mentre Verstappen ha avuto sì quasi subito una macchina da campionato, ma non imbattibile, dobbiamo anche tener conto delle cinque stagioni di arresto che ha subito la carriera di Hamilton tra la celebrazione del suo primo titolo mondiale alla sua prima stagione in Mercedes, anni poveri di risultati.

E se da un lato Verstappen ha avuto occasione di mettersi in pista sin da giovanissimo, dobbiamo anche ricordare che Hamilton ha intenzione di correre oltre i quarant’anni inoltrati. Mentre sembrerebbe che Verstappen non abbia lo stesso intento (anche se al momento restano soltanto parole). Ebbene, ogni confronto resta comunque relativo, perché diverse sono le dinamiche e le variabili. Nonostante ciò, è innegabile che siano entrambi due fuoriclasse delle rispettive generazioni.