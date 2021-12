Hamilton vicino al ritiro? L’inglese ci ripensa

Come ci si poteva aspettare, lo spettacolo non si è concluso dopo il contestato GP di Abu Dhabi; almeno, non fuori la pista. Subito dopo la scottante sconfitta a favore di Verstappen, Hamilton ha rilasciato dichiarazioni sibilline (che sono state anche le uniche), o così hanno creduto coloro che hanno urlato alla notizia bomba del suo ritiro anticipato, seguito dalle parole preoccupate del suo Team Principal Toto Wolff. Il manager austriaco aveva infatti fatto intendere di non essere certo che il pilota inglese avesse voglia di continuare la sua avventura in Formula 1 dopo la delusione degli ultimi giorni. Ma, di fatto, non c’è mai stata alcuna notizia a riguardo.

Questo perché Hamilton si è chiuso in un silenzio assordante, interrompendo qualsiasi comunicazione attraverso i suoi canali social ufficiali. L’ultimo post pubblicato risale all’11 dicembre, giorno delle qualifiche dell’ultimo appuntamento in calendario sul tracciato di Yas Marina. Da quel momento, nulla.

What defines a Team? It isn’t just the trophies in a cabinet on a wall. It is about a spirit. 💪

What you’ve overcome and how you’ve overcome it…

The rivals we have raced. The friends we’ve made. And the friends we’ve lost. All of this is part of us. ❤️ pic.twitter.com/zoy7nCzwu3

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 22, 2021