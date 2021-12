Chi potrebbe sostituire Hamilton in Mercedes?

Se Lewis dovesse appendere il casco al chiodo, quali sarebbero le opzioni per sostituirlo? Si pensa a De Vries, ma anche a richiamare Bottas

Dopo aver incassato la prima vera sconfitta dell’era ibrida, perdendo il titolo piloti, la Mercedes non può permettersi di abbassare la guardia. Toto Wolff ha parlato chiaro: Lewis Hamilton potrebbe decidere di abbandonare definitivamente la Formula 1. La batosta di domenica, maturata in circostanze molto discutibili, ha lasciato scorie pesanti nel morale del sette volte campione del mondo. E così, Hamilton starebbe meditando il ritiro da un Circus in cui non si riconosce più.

Per il momento, ha deciso di disertare il Gala della FIA (al pari di Wolff), e non è passato inosservato il fatto che il campione britannico abbia smesso di seguire il profilo ufficiale della Formula 1 su Instagram. Lewis ha bisogno di un po’ di tempo per meditare sul da farsi: dopo l’ingiusta sconfitta maturata ad Abu Dhabi, il Circus merita ancora la sua presenza in griglia? Intanto, sarà interessante vedere se la Federazione Internazionale deciderà di chiudere un occhio sull’assenza del britannico al Gala, o se invece vorrà girare il coltello nella piaga con una multa o una reprimenda.

PER LA MERCEDES LE ALTERNATIVE SONO POCHE

Come si muoveranno a Brackley nel caso in cui Hamilton dovesse optare per il ritiro? Chi affiancherebbe George Russell? La scelta più immediata sembrerebbe quella di promuovere Nyck De Vries, campione in carica di Formula E e terzo pilota per la Mercedes in Formula 1. Sarebbe però forse pericoloso affidarsi per il 2022 a due volti nuovi. Russell ha mostrato tutto il suo valore in Williams, ma la promozione in un team di vertice presenta inevitabilmente delle incognite.

E allora, contro ogni pronostico, potrebbe tornare in ballo il nome di Valtteri Bottas, che sarebbe richiamato in servizio in extremis come capitato a suo tempo a Felipe Massa. Il brasiliano aveva concluso ad Abu Dhabi 2016 la sua carriera, ma l’imprevedibile ritiro di Rosberg, col conseguente passaggio di Bottas (proprio lui!) alla Mercedes, aveva liberato un posto in Williams. E così, Felipe aveva accettato l’offerta del team di Grove per disputare la stagione 2017. In questo caso, Bottas potrebbe tornare alla Mercedes con una formula di prestito di un anno, in puro stile calcistico. Restiamo in attesa di sviluppi.