Leclerc su Sainz: “I punti contano più delle vittorie”

Leclerc scatenato contro chi lo etichetta come pecora nera del team dopo la vittoria si Sainz nel GP dell’Australia

Charles Leclerc ritiene che alcuni critici abbiano dimenticato la sua forma in vista della vittoria del compagno di squadra Carlos Sainz al Gran Premio d’Australia.

Sainz, che sarà sostituito da Lewis Hamilton per la stagione di F1 2025, ha ottenuto le due ultime vittorie della Ferrari in Formula 1.

Di conseguenza, alcuni fan si sono chiesti perché Sainz sia stato sostituito ma anche perché Leclerc non sia stato il pilota a ottenere quelle due vittorie per la Ferrari.

Prima della vittoria di Sainz in Australia, Leclerc era in ottima forma, qualificandosi in prima fila per sette gare consecutive.

Parlando in vista del Gran Premio del Giappone, mentre Leclerc ha ammesso che deve fare meglio per trarre vantaggio da qualsiasi situazione di vittoria in gara, si è affrettato a sottolineare le sue prestazioni prima dell’Australia.

“Le vittorie sono importanti, i punti a fine stagione lo sono ancora di più. Tuttavia voglio vincere e voglio tornare a vincere il prima possibile”.

“Carlos ha fatto un lavoro straordinario nelle due opportunità che abbiamo avuto, e ora tocca a me reagire e, si spera, vincere la prossima. Questo è l’obiettivo, ma sto lavorando duramente per quello”.

“Alla fine, penso che in Formula 1 le persone tendano molto rapidamente a dimenticare e tutto si basa sull’ultima gara. Ma se guardo le mie ultime otto, nove gare, penso che siano state ad un ottimo livello. Tuttavia, nella maggior parte di quelle gare, non è stato possibile vincere. Ma sta a me esserci ogni volta che se ne presenta l’occasione. E il fatto è che non l’ho fatto a Singapore e nell’ultima gara. Ma continuerò a spingere, ovviamente. Che Carlos non sarà in Ferrari il prossimo anno non aggiunge pressione o altro. Il mio obiettivo è sempre provare a vincere”. Leclerc ha respinto qualsiasi motivo esterno per la sua sconfitta contro Sainz in Australia, ammettendo un errore nel modo in cui ha affrontato le qualifiche.

“Penso che in qualifica fosse molto chiaro che ero solo io”, ha aggiunto. “Prima di allora avevo fatto delle qualifiche molto, molto buone il che è positivo. In Australia però non ho fatto un buon lavoro il sabato”.

“Poi domenica sono meno preoccupato. Penso che il secondo stint sia stato un po’ compromesso dalla nostra situazione di gara. Siamo dovuti rientrare presto ai box a causa di Lando e Oscar all’inizio della gara“.

“E poi il secondo stint è stato molto lungo, quindi ovviamente è stato un po’ più difficile gestirlo. Ma penso che ciò sia dovuto più a quello che avevo fatto di sbagliato sabato”.