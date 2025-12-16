GP Portogallo: i più iconici della storia

La storia del GP del Portogallo è costellata di gare epiche, colpi di scena e momenti iconici che hanno segnato la F1. Dal ritorno nel 1984 ai trionfi leggendari, ecco le cinque edizioni più memorabili.

1984 – Lauda vince il titolo per mezzo punto

Al ritorno di Estoril dopo 24 anni, la lotta per il titolo fu al limite. Alain Prost vinse la gara, ma Niki Lauda chiuse secondo e conquistò il mondiale per mezzo punto.

Fu la minor differenza di sempre in un campionato, con Lauda che conquistò il titolo al limite.

1985 – La prima vittoria di Ayrton Senna

Estoril fu teatro del primo trionfo di Ayrton Senna, sotto una pioggia incessante.

Il brasiliano dominò la gara, davanti a Ferrari e Renault, mostrando un talento straordinario sul bagnato.

La vittoria fu un momento storico: Senna guidò tutta la gara, segnò la pole e realizzò il giro veloce.

1989 – Guerra di nervi tra campioni

La gara del 1989 vide Gerhard Berger vincere in Ferrari davanti ad Alain Prost e Stefan Johansson.

Ma ciò che rimase nella memoria fu la tensione tra Prost e Senna e i giri di lotta intensa, tipici di quell’epoca d’oro.

1996 – Villeneuve e Schumacher si contendono il titolo

Nel 1996 il GP portoghese fu decisivo nella lotta iridata. Jacques Villeneuve si riprese da una partenza difficile e tenne vive le sue speranze mondiali.

Una gara tesa, con sorpassi cruciali e strategie serrate, che aggiunse ulteriore pathos al campionato.

2020/2021 – Il ritorno di Portimão e il record di Hamilton

Dopo 24 anni di assenza, il circuito di Portimão tornò nel calendario durante gli anni COVID.

In una di queste edizioni, Lewis Hamilton conquistò una storica vittoria, superando Michael Schumacher e diventando il pilota con più successi nella storia della F1.

Quella corsa fu una miscela di strategie, recuperi e dominio puro che confermò il livello di Hamilton tra i più grandi di sempre.

Perché questi GP del Portogallo restano nella storia

Questi cinque Gran Premi hanno segnato momenti epici, imprese indimenticabili e titoli decisi all’ultimo giro.

Dal mezzo punto decisivo nel 1984 alla prima vittoria di Senna nel 1985, ciascuna edizione ha regalato emozioni indelebili.

Il Portogallo ha dimostrato di saper essere teatro ideale per storie leggendarie di coraggio e talento. Sarà all’altezza anche nel prossimo futuro?