Hamilton torna in pista con la Ferrari: Test Pirelli

Lewis Hamilton continua la preparazione con la Ferrari: in programma nei prossimi giorni delle giornate di test anche Pirelli

La prima volta non si scorda mai. Ma è ora di iniziare a fare sul serio, anche per Lewis Hamilton che nelle prossime settimane, tornerà in pista con nuovi test con la Ferrari. L’obiettivo è prepararsi al meglio in vista della sua prima stagione ufficiale con la Ferrari.

Per il pilota britannico, è in programma una terza sessione di test sul Circuit de Barcelona-Catalunya, ovvero nelle giornate del 4 e 5 febbraio. In questa occasione, sarà al volante della SF-24 per alcuni test per Pirelli, con l’obiettivo di sviluppare i pneumatici in ottica 2026.

La preparazione di Hamilton per la stagione 2025, è ufficialmente partita. La sua prima uscita in pista, con la Ferrari è avvenuta lo scorso mercoledì 22 gennaio, sul circuito di Fiorano e davanti a un centinaio di Tifosi, che non volevano perdersi questo momento storico.

La settimana prossima, Lewis tornerà in pista e con la stessa vettura con la quale ha percorso i suoi primi giri a Fiorano, la SF-23. Il pilota proverà sulla pista catalana, presente nel calendario 2025 come sede del GP di Spagna, nel corso di tre giornate, ovvero il 28, 29 e 30 gennaio. In quelle stesse giornate, sarà presente anche il nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc, con il quale avverrà un primo confronto.

Test Pirelli con la SF-24, in ottica 2026

La novità dell’ultima ora, è che il 7 volte campione del mondo potrà godere di altre giornate di test, programmate per la settimana successiva, la prima di febbraio. Questa volta, potrà provare la vettura della passata stagione, la SF-24 per un test Pirelli, e lavorare sull’ultima versione di pneumatici 2026, come riporta AutoRacer.

Secondo il regolamento, per i test Pirelli si potranno utilizzare le vetture non vecchie di due anni. Pertanto, l’occasione di queste sessioni sarà molto utile per Lewis Hamilton, per provare la vettura del 2024, che si presenterà con una configurazione aerodinamica adattata per il regolamento 2026. Anche per Pirelli, sarà quindi molto utile poter sviluppare e migliorare i nuovi pneumatici.

Secondo alcune informazioni, questi test saranno molto limitati per Hamilton, per cui avrà altre due giornate per continuare la preparazione in vista del suo debutto ufficiale come pilota della Ferrari, che avverrà il 16 marzo al GP d’Australia, prima gara della stagione 2025. Mancano meno di due mesi da quel momento, e Lewis vuole iniziare nel miglior modo possibile la sua avventura con la Ferrari.

Nel corso degli anni, è risaputo che Lewis Hamilton prenda parte ad alcuni test Pirelli, come è successo nel 2023 e nel 2024, all’epoca pilota della Mercedes. Anche quelle occasioni, si erano svolte a febbraio e a Jerez, con il pilota che ha guidato la vettura della stagione precedente. Non una novità, quindi per questo 2025.