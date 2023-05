Hamilton, tanti a dire la loro sul futuro dell’inglese

Ad attirare l’attenzione negli ultimi giorni è stato il futuro il Lewis Hamilton – un tema su cui si sono espressi in diversi incalzati dai media

Alla vigilia del Gran Premio di Monaco non si è fatto che parlare del futuro di Lewis Hamilton. Tutto è iniziato con il rumor proveniente dalla Gran Bretagna che voleva la Ferrari andare alla ricerca del sette volte campione del mondo. Voce che col passare dei giorni ha echeggiato (e non poco), tant’è che arrivati nel Principato, è stato impossibile non vertere sull’argomento. Non solo con i diretti interessati, ma anche con gli altri piloti. Il report di Sky Sports UK, Ted Kravitz, ha colto l’occasione per parlare di questo con Max Verstappen. Ma è lo stesso è successo anche con Christian Horner ed il suo omonimo ferrarista.

Alla domanda – “può Lewis arrivare in Red Bull?“ – la risposta dell’olandese è stata piuttosto chiara: “Em, no, non credo che succederà“. Quesito che è stato poi rigirato anche al TP Christian Horner, che ha detto: “Quello che Lewis ha raggiunto in Formula 1 lo porta ad essere secondo a nessuno, ma noi siamo molto felici con i piloti che abbiamo”.

“Sia Max che Checo sono faranno coppia non solo per questa stagione, ma anche nella prossima. Motivo per cui non come potremmo accogliere Lewis. Sono sicuro che in Mercedes sono impegnati nel risolvere i loro problemi”.

Mentre le parole di Fred Vasseur sono state: “Si sa perfettamente che a questo punto della stagione ad ogni settimana ce n’è una nuova. E no, non stiamo facendo nessuna offerta a Lewis, né l’abbiamo fatta. Non abbiamo mai parlato. Penso però che tutte le squadre vorrebbero Hamilton, affermare il contrario sarebbe una stro*zata”.

La verità è però quella ribadita dal diretto interessato durante la conferenza stampa del giovedì. “Ci siamo“. L’accordo che rinnoverà il contratto fra Lewis Hamilton e la Mercedes difatti è vicino. Sarà interessante, quando sarà il momento, notare per quanto tempo i due saranno ancora legati.