GP Monaco, FP2: Verstappen al comando inseguito da Leclerc

Max Verstappen detta il passo nelle FP2 del GP Monaco con Charles Leclerc a pochi millesimi alle sue spalle. Terzo Sainz che l’ha mette nel muro a pochi minuti al termine. Quarto Fernando Alonso

Giungono al termine anche le FP2 del GP di Monaco, con Verstappen che ritorna ad aggiudicarsi il primo tempo. Il pilota olandese è sembrato molto a suo agio sia con gomma media che con gomma soft con cui ha fermato il cronometro sul 1:12:462. A soli 65 millesimi troviamo Charles Leclerc, ancora alla ricerca del giusto feeling con la sua monoposto. Ottimo invece quello di Alonso che, dopo la seconda posizione ottenuta nelle prime prove libere, stavolta le chiude in quarta dimostrando di essere in lotta per la conquista della prima fila nella giornata di domani.

A due facce invece la seconda sessione per Carlos Sainz che, dopo essersi aggiudicato il primo tempo nelle FP1, va a sbattere nel muro a quindici minuti al termine della sessione. Tuttavia, il pilota spagnolo ha mostrato un ottimo feeling con la SF-23, che l’ha portato a compiere ottimi tempi sia con la mescola hard che con quella soft con cui ha ottenuto il terzo tempo. Il pilota #55 è stato l’unico autore di bandiera rossa a seguito dell’incidente avvenuto nella chicane delle piscine mentre stava migliorando il suo tempo.

🚩 RED FLAG 🚩 Sainz hits the barriers exiting the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/wCe1bBAA28 — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

A Monte-Carlo conta la qualifica, ma Red Bull pensa anche al passo gara

È noto a tutti gli appassionati come il passo gara nel circuito del Principato non sia fondamentale a seguito della configurazione del tracciato. Motivo per cui, poche monoposto si sono concentrate sulla simulazione passo gara per lasciare spazio alla preparazione della qualifica. Red Bull è stata una delle squadre che invece ha fatto entrambi, mostrando ottime prestazioni. Un vero e proprio martello Verstappen che, con i suoi tempi, dimostra ancora una volta come la RB19 è priva di punti deboli

Dando uno sguardo al resto della classifica, c’è da segnalare un’ottima McLaren con Norris al quinto posto, alla ricerca di punti preziosi da conquistare in questo weekend. Anche Alpine è reduce di una buona sessione, con Gasly e Ocon rispettivamente in nona e decima posizione. Così così Mercedes, con Hamilton in sesta posizione rispetto a Russell in dodicesima. La scuderia inglese è arrivata a Monaco con nuovi aggiornamenti sulla W-14 con cui il pilota #63 sembra al momento soffrirne: fiato sospeso e adrenalina sono le giuste dosi che accompagnano ogni anno il weekend di Monaco, chi riuscirà a stupire?