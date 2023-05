GP Monaco, FP1: duello spagnolo

Rossa protagonista: Carlos Sainz è il migliore delle FP1 del GP di Monaco, rosse anche due bandiere che hanno interrotto la sessione

Si torna in pista dopo due settimane di pausa in seguito all’annullamento del GP di Emilia Romagna. La Formula 1 torna sul circuito più conosciuto al mondo, il tracciato di Monte-Carlo, sede di iconiche gare da quasi un secolo. Carlos Sainz domina la classifica delle FP1, secondo Fernando Alonso e terzo Lewis Hamilton nel venerdì mattina del GP di Monaco. Due bandiere rosse hanno segnato la sessione, importanti anche le difficoltà di Verstappen e, nel finale, di Leclerc.

Rossa promettente

Il Principato di Monaco si riempie immediatamente di traffico sul suo tracciato. Il primo team radio trasmesso riguarda Verstappen, il quale lamenta problemi con la frizione, come spesso accaduto durante la stagione. I piloti in pista montano tutti pneumatici hard, eccetto Norris e i due ferraristi, su mescola media. Parlando della Rossa, Sainz sfiora il muro ma non riporta danni. Lo spagnolo si trova in quinta posizione, il compagno di squadra è invece leader della classifica. Il migliore su gomma dura è, invece, Lewis Hamilton, appena 2 decimi e mezzo più lento di Leclerc.

Dopo 10 minuti, i piloti iniziano a strapparsi il tempo veloce a vicenda, dunque il leader cambia costantemente. Si cristallizza a tre quarti d’ora dal termine, con le due Ferrari al comando, il monegasco davanti allo spagnolo. Segue Alonso, che in particolare in questa gara punta a raggiungere la 33esima vittoria. Arriva successivamente un altro bacio al muro, questa volta da parte di Lance Stroll. Nel frattempo, molti piloti si sono fermati ai box, cala notevolmente l’attività in pista.

Il Campione del Mondo in difficoltà

Ripartono alla mezz’ora i piloti dei top team con Lewis Hamilton, su pneumatici gialli, che toglie la miglior prestazione a Carlos Sainz. Verstappen, nel frattempo, prosegue con i suoi problemi, ora sull’anteriore, mentre Russell lamenta un posteriore scivoloso. Hulkenberg tocca in modo un po’ veemente le barriere e rovina completamente la posteriore sinistra, andando inoltre in testacoda. Un detrito staccatosi dalla sua monoposto porta la direzione gara a esporre bandiera rossa.

Si ricomincia per gli ultimi 20 minuti ma la pista si accende a un quarto d’ora dalla fine. Alonso si porta davanti a tutti, ben 1.4 secondi più veloce della passata stagione per Aston Martin. I due Ferraristi non si migliorano inizialmente, con Sainz che successivamente fa segnare il miglior crono. Verstappen fatica, si arrabbia con la sua vettura: è solo in sesta posizione. Anche Leclerc non sembra trovare il feeling negli ultimi minuti di libere. La sessione termina in anticipo per la seconda bandiera rossa: Albon tocca le barriere.