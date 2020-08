GP Spagna, Hamilton vince: “Giornata incredibile”

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna dopo aver svolto 66 giri da leader. Ottenendo la sua 88esima vittoria, aumenta il suo vantaggio nella classifica piloti

Lewis Hamilton, leader dall’inizio alla fine del Gran Premio di Spagna, vince e porta a casa la sua quarta vittoria consecutiva sul circuito spagnolo. Il sei volte campione del mondo è a -3 vittorie da Michael Schumacher. “E’ stata una grandissima giornata oggi, sono davvero fiero di quello che sono riuscito a fare insieme alla mia monoposto. Una giornata del genere è incredibile” afferma un felice Lewis Hamilton.

“Provo delle sensazioni stupende che non riesco a descrivere. E’ stato davvero sorprendente perché avevamo dei problemi con la gestione delle mescole, invece oggi è stata una giornata davvero buona. Siamo riusciti a comprendere il problema che abbiamo riscontrato lo scorso weekend e questo ci ha permesso di ottenere questi risultati oggi” prosegue incredulo il britannico.

IL BRITANNICO E’ GRATO AL TEAM PER IL LAVORO SVOLTO NONOSTANTE IL PERIODO DIFFICILE

Il sei volte campione del mondo spiega la strategia attuata affermando:“Sono riuscito a spingere dall’inizio alla fine. Ho studiato molto attentamente prima della gara. Ho studiato gli pneumatici, come utilizzarli e quali scegliere. Questo mi ha permesso di scegliere la mia strategia al secondo pit-stop e come far durare le mie mescole più degli altri. Sembrava possibile anche l’opzione di effettuare una sola sosta ma la strategia che abbiamo attuato era quella giusta“.

Hamilton vince e pensa anche ad esortare tutti a indossare la mascherina per proteggersi dal Covid. Un bel pensiero che gli fa onore. “Non ritenevo necessario far montare la Soft, per questo ho deciso di far montare la mescola Media. Devo ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica per il lavoro eccellente che continuano a svolgere nonostante il periodo difficile che stanno attraversando tutte le persone nel mondo. Spero che tutti rimangano al sicuro, anche tutti voi a casa, continuate a indossare la mascherina non solo per proteggere voi stessi ma anche gli altri” conclude così il britannico.