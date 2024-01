Hamilton sul ritiro: “Preferirei prendere una pausa”

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton torna a parlare nuovamente del suo futuro ritiro, e di quelle che sono le possibilità sul tavolo

Dopo una serie di mesi, il pilota britannico della Mercedes torna a far parlare di se, riflettendo su quelle che sono le opzioni per il futuro. D’altronde, vogliamo ricordare ai nostri lettori come Lewis Hamilton abbia attualmente 39 anni. Insomma, non si tratterebbe di un pilota nel fiore della sua carriera, ma sarebbe più vicino a un probabile ritiro. Nonostante le voci circolate nel corso di quest’estate, a esorcizzare l’aria è stato il rinnovo in Mercedes fino al 2025. Detto questo, la questione di un suo possibile ritiro viene rimandata a data da destinarsi per Lewis Hamilton.

Tuttavia, ad analizzare le possibili questioni in campo è proprio il sette volte campione del mondo, che si apre così: “Non ho mai detto che un probabile ottavo titolo sarebbe stato lo step finale prima del mio ritiro. Non ho idea di cosa verrà dopo la mia carriera in Formula 1, ad oggi non lo so proprio. Diciamo che non sento la grande necessità di rimanere in questo sport per ancora a lungo, ma come detto prima, non so come si muoveranno le cose, quindi mai dire mai.“ In seguito, il pilota britannico prosegue la sua intervista, parlando delle opzioni che lui vorrebbe riservarsi in merito al suo futuro.

Sono tante le possibilità che alcuni piloti si sono ritrovati ad avere in passato per gestire al meglio l’ipotesi di un ritiro. Basti pensare a Schumacher, ritornato dopo un periodo di pausa, oppure Fernando Alonso. Per questo, Lewis Hamilton riflette così sull’ipotesi di una pausa: “Non posso immaginare fermarmi del tutto di guidare e mettermi fermo in un garage da qualche parte. Infatti, penso sempre che preferirei prendere una pausa. Sarebbe meglio rispetto a fermarmi completamente, magari prenderò un anno di pausa e se poi vorrò, potrò ritornare a correre”.