Ritiro nell’aria per Hamilton?

Il contratto di Lewis Hamilton con Mercedes va in scadenza quest’anno, ma il britannico allontana le voci su un suo possibile ritiro e parla di…

Lewis Hamilton va in scadenza di contratto nel 2023 con la Mercedes, ritiro in vista? Sebbene molte voci che si susseguono parlano di un prolungamento, il sette volte iridato dichiara apertamente come affronterà il suo ritiro. Il pilota inglese sostiene di avere molti progetti esterni alla Formula 1. A 38 anni e 16 stagioni passate nel Circus fanno di Hamilton il secondo pilota più esperto della griglia, dietro solo a Fernando Alonso. Una carriera, la sua, che lo ha visto spingersi sempre al limite e come afferma lui stesso, trascurando alcuni dei suoi interessi.

Non c’è solo la Formula 1

Per il sette volte campione del mondo coltivare i propri interessi è molto importante. “Quando parlo con altri atleti ci concentriamo così tanto sull’essere migliori in quell’unica cosa, che trascuriamo le cose che ci piacciono. Come può essere suonare uno strumento o scrivere, queste cose svaniscono alla lunga”. Hamilton spiega come tutta questa dedizione allo sport fa sì quando ti ritiri è come se “crollasse” tutto.

“Ho parlato con molte persone sia attive che ritirate e molte mi hanno detto che quando smetti tutto va in pezzi. Perché non hanno nulla su cui ripiegare e non sanno quale sarà il prossimo passo. Sono sempre alla ricerca di cose che mi appassionino, voglio scoprirmi”. Il ritiro al momento sembra lontano, ma cosa ha in riserbo il futuro per il sette volte campione del mondo?

Il ritiro non fa paura

Nonostante ciò, Hamilton sostiene di essere molto motivato da tutti i progetti al di fuori della Formula 1. E’ anche vero che il pilota britannico difficilmente riuscirà a discostarsi dal mondo delle gare automobilistiche, assicurando che continuerà ad andare sui kart con suo padre. “Non ho dubbi che io e mio padre andremo sempre sui go-kart o qualcosa del genere. Sarò sempre competitivo, fa parte del mio DNA che non cambierà mai. Noi siamo competitivi in tutto” ha così concluso.

Lorenzo Apuzzo