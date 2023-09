Hamilton sorpreso dal “silenzio assordante” della Red Bull

Un “silenzio assordante” per Hamilton, che nelle scorse settimane si è visto protagonista di una dichiarazione a sfondo razziale da parte di Helmut Marko, figura senior nella squadra della Red Bull

Come anticipato in questi giorni, una guerra ‘arcaica’ perdura nel paddock di Formula 1, che sposta decisamente lo sguardo al di fuori della pista. La Mercedes con le sue ennesime dichiarazioni in merito alla Red Bull continua a pizzicare il team inglese, questa volta con la presa di posizione di Hamilton. Il sette volte campione del mondo, poche settimane fa si è visto protagonista di una dichiarazione a sfondo razziale da parte di Helmut Marko, che si è già scusato in merito all’accaduto.

Tuttavia questo sembrerebbe non bastare per Lewis Hamilton , che definisce ‘interessante‘ il fatto che nessun altro all’interno della squadra , abbia alzato un dito. “Io non credo che questo sia un qualcosa per cui ti scusi, e poi aspettarti che torni tutto come prima. Io ritengo che sia necessario fare qualcos’altro. Ricordo che in passato, quando alcuni team avevano piloti che facevano commenti di questo genere, o anche persone delle ‘retrovie’ , di solito rimuovevano quelle persone. O anche semplicemente pubblicavano una dichiarazione in cui dicevano di discostarsi da quella determinata situazione. Quindi l’ho trovato curioso il fatto che non sia stato fatto lo stesso”.

“Sicuramente non è come lavoriamo noi in Mercedes. Non è il mio team. E credo che questo non faccia altro che mettere in luce il modo in cui noi stiamo lavorando e il modo in cui ci muoviamo in questo sport. Abbiamo ancora molto da fare per rendere questo ambiente ‘inclusivo'”. In seguito, il sette volte campione del mondo termina la sua intervista, definendo ‘inaccettabili’ le parole da parte di una figura così illustre all’interno della squadra, sperando in una saggia azione tempestiva da parte della Red Bull.