Hamilton si avvicina al record di Schumacher

Hamilton e Schumacher: due piloti, due carriere e un solo record da battere per essere il migliore

L’ex pilota Formula 1 Michael Schumacher possiede attualmente il record di 7 titoli mondiali nella storia della sua carriera, solo uno in più rispetto a Lewis Hamilton. Il suo primato potrebbe però non durare a lungo, data la notevole sfilza di vittorie conseguite da Hamilton. Sono ben 6 i titoli mondiali vinti attualmente dal britannico, nel periodo tra il 2008 e il 2019, con un mondiale in corso che lo vede largamente favorito.

Mancano ancora sette gare delle diciassette previste alla fine del campionato del 2020, ma Hamilton ha un vantaggio di 44 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas che non si arrende nella lotta per la prima posizione. Per il britannico le ultime gare non sono andate nel migliore dei modi. Il pilota Mercedes ha infatti concluso il Gran Premio di Russia in terza posizione dopo due penalità di cinque secondi. Anche il precedente Gran Premio d’Italia l’ha visto lontano dal podio, dopo una penalità stop&go di 10 secondi.

IL PILOTA MIGLIORE

Decretare chi sia il pilota più forte tra i due non è affatto semplice, considerando i vari fattori che non ci permettono di sancirlo. Le monoposto e le piste sono in continua evoluzione, differenziandosi nettamente dalle vetture degli anni precedenti. Anche i team migliorano le proprie prestazioni, incentivati dalle nuove tecnologie che favoriscono i piloti. È per questo motivo che Fernando Alonso, intervistato sulla questione, ha messo Michael Schumacher un gradino più in alto rispetto a sei-volte campione del mondo britannico.

Il pilota spagnolo ha dichiarato: “Mi ricordo Michael come un pilota difficile da battere, con un grande talento. Aveva quel qualcosa in più. Lewis è molto bravo e il migliore della sua generazione, ma non ha vinto il campionato del mondo con la McLaren quando era compagno di squadra di Jenson Button. Anche Nico Rosberg ha anche vinto il titolo mondiale, nel suo ultimo anno in Mercedes. Michael non ha mai subito cose del genere, ha sempre vinto. Per me, è più forte”.

Federica Montalbano