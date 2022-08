Hamilton: “Queste vacanze mi hanno cambiato”

Lewis Hamilton ha voluto spiegare come queste vacanze passate in Africa lo abbiano “completamente trasformato”

Durante la pausa estiva i piloti si vanno a riposare dopo 13 GP stagionali. Hamilton ha sfruttato la pausa per fare delle vacanze in Africa. Il sette volte campione del mondo, attraverso i social, ha voluto parlare del viaggio e di come, questa vacanza, l’abbia profondamente cambiato. L’inglese ha trascorso due settimane tra Namibia, Ruanda, Kenya e Tanzania condividendo le immagini nei social. “Queste ultime due settimane sono state alcuni dei migliori della mia intera vita. Non sono lo stesso uomo che ero prima di questo viaggio, tutta la bellezza, l’amore e la tranquillità che ho sperimentato mi fanno sentire completamente trasformato“, scrive Hamilton su Instagram.

Already can’t wait to come back 🌍❤️ pic.twitter.com/srbbK0eybf — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 17, 2022

“Nessuna foto potrebbe catturare cosa provo in questo momento e cosa voglio dire. Dove le parole cadono, le emozioni sono profonde. Mi sono connesso con le mie radici e la mia storia e sento i miei antenati con me ora più forti di quanto non abbia mai fatto prima. La Namibia, Ruanda, Kenya e la Tanzania ti ringraziano. Le persone qui, la natura e la fauna selvatica ringraziano. Siamo stati accolti in ogni bellissimo posto che abbiamo visitato. Siamo stati trattati come una famiglia. Ai miei fratelli che si sono uniti a me in questo viaggio, grazie. So che ne parleremo per sempre“, conclude l’inglese nel post.

La stagione di Hamilton

Hamilton arrivava alla vacanza estiva con un bottino di 5 podi consecutivi. Dopo un inizio anno difficile, in cui la Mercedes ha lottato per raggiungere i ritmi di Red Bull e Ferrari, l’inglese sta mostrando la forza della W13. Il sette volte campione del mondo sta cercando di vincere almeno un GP cosi da cementificare la propria leggenda, come unico pilota, nella storia della Formula 1, a vincere per sedici stagione di fila almeno un gara.