Qual è la situazione tra Hamilton e la Mercedes?

L’inversione di marcia sul concetto della W14 si sta rivelando come un’importante battuta d’arresto per la Mercedes e Lewis Hamilton, che ad oggi sembrerebbe avere due opzioni a disposizione, ritirarsi o stringere i denti

Alternative vincenti alla Mercedes per Lewis Hamilton non ci sono, o meglio, ci sono ma non hanno sedili disponibili per lui. Infatti, la Red Bull che ha già in casa un pilota vincente come Max Verstappen non metterà mai due galli nello stesso pollaio, così come il fascino della Ferrari non basta da solo senza dimostrazioni in pista per un pilota che ha come obiettivo l’ottavo titolo. Infine, la firma con l’Aston Martin di Fernando Alonso resterebbe un’utopia degna di una sceneggiatura di Hollywood.

UN COMBATTENTE