Hamilton in cima alla lista degli atleti inglesi più ricchi

Lewis Hamilton è diventato la star sportiva britannica più ricca della storia del Sunday Times Rich List. Alla fine dello scorso anno il suo guadagno è stato di circa 224 milioni di sterline

Lewis Hamilton, sei volte Campione del Mondo, ha visto la sua ricchezza totale crescere di ben 37 milioni di sterline. Tale guadagno ha spinto il pilota britannico oltre la soglia di 200 milioni di sterline. Tale soglia venne raggiunta nel 2013 da David Beckham, precedente atleta più ricco della Gran Bretagna. Data l’emergenza a causa del Coronavirus, lo stato attuale della Formula 1 è completamente diverso rispetto agli anni precedenti. Il Campione in carica potrebbe avere quindi difficoltà a guadagnare altri 37 milioni di sterline in questa stagione.

CONTRATTO ANCORA DA RINNOVARE, MA A CHE CIFRE?

Per via della Pandemia Mondiale, i team della Classe Regina del Motorsport sono destinati a subire un forte calo delle entrate. Questa carenza si riversa su tutti i fronti e costringe i piloti delle diverse scuderie, compresi coloro che guadagnano di più, a subire un significativo taglio delle retribuzioni. Inoltre, Hamilton deve ancora rinnovare il contratto con la Mercedes. Non si sa ancora per quanti anni, ma è improbabile che la recessione economica della Formula 1, avvenuta come già citato, a causa della Pandemia generata dal Coronavirus, consenta al pilota britannico di negoziare un mega affare redditizio.

Tra gli sportivi britannici, Rory McIlroy è l’unico altro atleta professionista che si piazza sui piani alti della lista dei paperoni. Tutto ciò grazie a una fortuna che è salita complessivamente da 32 milioni di sterline a 170 milioni di sterline. Il calciatore gallese Gareth Bale è arrivato in cima alla lista dei giovani trentenni, con un patrimonio netto di 114 milioni di sterline, grazie principalmente a un contratto notevolmente elevato con il Real Madrid.