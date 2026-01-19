Hamilton e Verstappen: dominio dei punti nelle statistiche

Hamilton e Verstappen dominano i punti dell’era turbo-ibrida

Lewis Hamilton e Max Verstappen distruggono i rivali della Formula 1, con un dominio totale sulla statistica dei punti e 10 titoli mondiali vinti tra il 2014 e il 2025. Mentre correva per la Mercedes, Hamilton si è assicurato sei campionati piloti, dal 2014 al 2015 e dal 2017 al 2020. Verstappen, invece, possiede quattro titoli consecutivi dal 2021 al 2024, con Norris che ha posto fine alla sua sovranità nella scorsa stagione. Nico Rosberg e Lando Norris sono gli unici altri due piloti ad aver vinto un campionato nell’era turbo-ibrida.

La fine di un’era con l’inizio della stagione 2026

Il nuovo ciclo regolamentare della Formula 1 prevede una distribuzione equa tra energia elettrica e combustione interna, segnando il più grande passo avanti mai compiuto dal motorsport verso l’elettrificazione. È necessario un momento per guardare indietro all’era turbo-ibrida prima del grande cambiamento in arrivo nella stagione 2026. Nonostante le difficoltà incontrate nel 2022, Hamilton ha totalizzato il maggior numero di punti dall’introduzione della power unit ibrida, accumulando un totale di 3.916,5 punti. Non sorprende che Verstappen sia secondo, anche se a quasi 500 punti di distanza dal britannico con un accumulo totali di 3.444,5 punti.

I due campioni del mondo detengono il loro dominio sui punti, seguiti poi da Valtteri Bottas al terzo posto anche se con oltre 2.000 punti in meno rispetto al suo ex compagno di squadra Mercedes, accumulando un totale di 1.793 punti. Charles Leclerc e Sebastian Vettel completano la top five, nonostante quest’ultimo si sia ritirato dallo sport alla fine della stagione 2022. Leclerc che ha totalizzato 1.672 punti, 25 in più rispetto al pilota tedesco, seguito in classifica da Perez e Norris. All’ultimo posto in classifica, invece, troviamo George Russell con un totale di 1.033 punti, preceduto da Daniel Ricciardo con 1.299 punti.

Maria Rita Manica