Ferrari 2026, svelate le tute di Leclerc e Hamilton

A meno di tre giorni dalla presentazione della SF-26, la Ferrari svela la nuova tuta che Charles Leclerc e Lewis Hamilton, indosseranno nella stagione 2026

Ormai ci siamo quasi, al via della nuova stagione di Formula 1 2026, della Scuderia Ferrari. Tra pochissimi giorni, sarà svelata la nuova monoposto, la SF-26 che sarà affidata a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton nel corso del campionato. Come ogni nuovo inizio, e di una nuova era, all’interno della Scuderia, non mancano le incertezze, ma anche la speranza di aver fatto un ottimo lavoro, dunque la voglia di vincere questa sfida a livello tecnico e competitività, contro gli avversari. In fin dei conti, l’obiettivo è dimenticare la brutta stagione 2025.

Nel frattempo, attraverso i suoi canali social la Ferrari, svela la tuta ufficiale per la stagione 2026, che sarà indossata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc quando scenderanno in pista.

Bianco rosso e…

Già dalle scorse ore, circolavano voci che ipotizzavano su come sarà la livrea della nuova Ferrari, caratterizzata dalla presenza del bianco e di una tonalità più chiara del rosso. Su questo, ovviamente Maranello ce lo svelerà ufficialmente al momento della presentazione della nuova vettura.

Le nuove tute Ferrari per la stagione di Formula 1 2026, sono caratterizzate dal rosso, molto presente, ma come si prevedeva è di una tonalità più chiara. Come abbiamo visto nella passata stagione, è rimasto il bianco ma questa volta, in modo più rilevante, presente nella parte superiore, attorno al collo, all’altezza delle spalle e lungo i fianchi fino ai piedi. Anche la sottotuta è bianca.

Con l’occasione del lancio delle loro nuove tute, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, hanno mostrato i nuovi caschi. Livree di entrambi, non molto diversi da quelle della stagione 2025, con appena qualche modifica, a livello cromatico e altri dettagli. Il casco di Charles Leclerc, oltre all’ormai noto rosso e bianco, si è aggiunto il blu.