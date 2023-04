“Hamilton è un viziato”: chi l’ha detto e perchè

IL PARAGONE

Come se non bastasse, Joan Villadelprat ha effettuato il paragone tra due pluri campioni del mondo ovvero Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con quest’ultimo elogiato dopo un grande inizio di stagione con l’Aston Martin: “L’uno ha vinto sette titoli e l’altro due, e Fernando sa che avrebbe potuto vincere di più, che ha il potenziale per essergli davanti. Solo che le scelte di Fernando non erano giuste e Hamilton ha avuto ragione”.

Proseguendo, spiega: “Ma la voglia di Fernando è stata maggiore. Ora la gente, la Formula 1 e gli altri piloti lo riconoscono come un fenomeno. Se Fernando non fosse tornato, la sua storia sarebbe stata dimenticata con un titolo o due. Ma essendo in Formula 1, alla sua età, con una buona macchina, com’è fisicamente è mentalmente brutale. Quando Fernando batte un pilota, è felice di essere lui a vincere”.