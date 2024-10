Bortoleto in Formula 1 dal 2025? Parla Albon

Da alcune indiscrezioni, alimentate anche da Alex Albon, c’è una buona possibilità che Gabriel Bortoleto sarà in Formula 1 a partire dalla prossima stagione: ma sarà davvero così?

Solo due posti rimangono ancora vacanti per la stagione di Formula 1 del 2025, e uno di questi potrebbe essere di Gabriel Bortoleto. I due sedili disponibili, uno nel team VCARB e l’altro nell’attuale Sauber, sono stati oggetto di continue indiscrezioni. Con Valtteri Bottas che nega un’eventuale estensione di un anno con la Sauber, puntando a qualcosa di più a lungo termine, subentra il nome di Bortoleto, leader del campionato di Formula 2. Attualmente parte del programma piloti della McLaren, molte speculazioni vedono il giovane nella lista della futura guida dell’Audi, Mattia Binotto.

Il pilota della Williams, Alex Albon, vede a sua volta una buona possibilità che Bortoleto venga scelto. Tuttavia il thailandese non nega che la concorrenza creata dal suo temporaneo compagno di squadra, Franco Colapinto, sia alta. Soprattutto dopo tutta l’attenzione che quest’ultimo ha attirato su di se dopo aver sostituito Logan Sargeant. Un posto però impossibile da mantenere, visto l’imminente arrivo di Carlos Sainz alla scuderia.

Le parole di Alexander Albon

Alle domande di Motorsport.com riguardo al tema, Albon ha ammesso di non essere a conoscenza del futuro del brasiliano. “Non lo so. Penso che sarà una lotta serrata. Non credo ci sia una risposta ovvia” ha iniziato il discorso il pilota della Williams. “Penso che anche Franco stia entrando in gioco. Da tutto quello che ho visto, sembrava che stesse per succedere, come se ci fosse una buona possibilità. E poi, ovviamente, non ho passato così tanto tempo… penso che voi sappiate di più sui discorsi del paddock” ha continuato il thailandese. Da ricordare è che Sargeant ha ottenuto solo un punto nelle sue trentasei gare con la Williams, mentre Colapinto è già a quattro. Che il posto ancora libero in Audi sia riservato a lui?