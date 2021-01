Hamilton: “C’è molto lavoro da fare dietro le quinte”

Lewis Hamilton c’è, e rompe il silenzio: tramite un post su Instagram racconta la sua giornata, e parla di molto lavoro dietro le quinte

È una pausa invernale che sembra stia durando anni, secoli. Ma è anche una pausa che serve: i piloti si allenano, si ricaricano, e si preparano per l’inizio della stagione 2021, previsto attualmente in Bahrain nel weekend 26-28 marzo. Tra tutti, spicca Lewis Hamilton, ancora senza contratto, che in un post su Instagram attira l’attenzione parlando di “molto lavoro da fare dietro le quinte”.

Dopo diversi giorni di assenza dai social, Hamilton ha postato un video che lo ritrae in montagna, mentre si allena con lo sci di fondo. Sotto al post, scrive il britannico: “Ciao mondo! È passato un po’ di tempo. Sono in montagna e mi sto allenando ogni giorno così che sia che la mia mente sia il mio corpo si riprendano. Salgo in cima alla montagna ogni mattina. Per tre volte ho fatto sci di fondo una volta arrivato in cima, cima che è a 3.400 metri. Una gran fatica. Amo allenarmi in quota, perché c’è meno ossigeno ed è più difficile allenarsi qui che a livello del mare”.

“Di solito quando finisco di allenarmi qui e torno a correre a livello del mare è un gioco da ragazzi. Sto cercando di trovare il giusto equilibrio tra cardio e forza. Inoltre, c’è molto lavoro da fare dietro le quinte. Si stanno muovendo molte parti, ma volevo far sapere che sto bene. Sono in salute e sento di essere mentalmente forte nella mia bolla”, prosegue Hamilton.

“SENDING LOVE AND LIGHT”

L’anglo-caraibico si sta duramente allenando, con forza di volontà e grande motivazione. Un allenamento finalizzato a ripartire al massimo della forma, dopo la sua positività, e guarigione, dal Covid-19. È da notare, inoltre, che Hamilton non parla direttamente ed espressamente di Mercedes nel suo post, ma le sue parole riguardo il molto lavoro dietro le quinte non hanno lasciato fan ed appassionati indifferenti.

“Spero che voi rimaniate il più positivo possibile riguardo tutto ciò che sta accadendo. Tenete la testa alta. Non vedo l’ora di rivedervi presto. Vi mando amore e luce”, conclude, poi, Hamilton con le consuete parole di incoraggiamento.