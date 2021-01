L’ACM conferma che il GP di Monaco si disputerà nel 2021

Gli organizzatori del GP di Monaco hanno smentito le recenti indiscrezioni che indicavano l’annullamento della gara di Formula 1 nel 2021

Anche la Formula 1 si è accodata per smentire ciò e ha assicurato che, dopo l’ultima revisione del calendario, non ci saranno più cambiamenti. Alcuni media hanno considerato la possibilità che il GP di Monaco venga annullato anche nel 2021 come è successo l’anno scorso. Inoltre, in questa stagione dovrebbero svolgersi tre eventi nel paese: le due consuete gare di Formula 1 e Formula E insieme a un GP storico che non si è potuto disputare neanche nel 2020.

Dei tre appuntamenti, l’Historic GP si svolgerà per primo il 23 aprile, ma ci sono una serie di circostanze che ne hanno messo in dubbio la celebrazione. Trattandosi di un circuito urbano temporaneo deve essere preparato con largo anticipo. Per questo alcuni media hanno sottolineato che le restrizioni dovute al Covid-19 nel territorio monegasco ne renderanno difficoltosa la preparazione.

ANCHE ALTRI GP DISPUTATI SU CIRCUITI CITTADINI SONO IN DISCUSSIONE

L’Automobile Club di Monaco – ACM – ha oggi smentito queste ultime indiscrezioni diffuse dai media. Anzi hanno assicurato che tutti gli eventi previsti verranno disputati a Monaco. “Nonostante le ultime indiscrezioni che circolano su alcuni siti web e sui social media, l’ACM può confermare che il GP di Monaco si terrà dal 20 al 23 maggio 2021. L’ACM conferma inoltre anche il GP Storico dal 23 al 25 ​​aprile e l’E-Prix l’8 maggio”, ha confermato l’ACM.

Contrairement aux rumeurs diffusées sur certains sites internet et relayées par les réseaux sociaux, l’@ACM_Media confirme que le #MonacoGP F1 se déroulera du 20 au 23 mai 2021. Il en est de même pour le #GrandPrixMonacoHistorique (23-25 Av. 2021) et le #MonacoEPrix (8 mai 2021) pic.twitter.com/tevL1Ppe3q — Automobile Club MC (@ACM_Media) January 18, 2021

Ma il GP di Monaco del 2021 non è l’unico evento a essere messo in discussione. Anche per quel che riguarda il GP del Canada e il GP dell’Azerbaijan circolano le medesime voci. Poiché per entrambi è richiesta una notevole preparazione in largo anticipo.