Frederik Vesti entra nel junior team Mercedes

Vesti è ufficialmente uno dei junior driver del team Mercedes: un sogno che diventa realtà, ma la strada è tutta in salita

Il diciannovenne Frederik Vesti è appena entrato a far parte dei junior driver del team Mercedes. Il danese ha concluso la sua prima stagione in Formula 3 con Prema Powerteam, classificandosi quarto nel campionato. Il passaggio di categoria è avvenuto dopo due stagioni in Formula 4 e la vittoria della Formula Regional European Championship nel 2019. Attualmente, si appresta a iniziare il suo secondo anno in Formula 3 con il team ART Grand Prix, il prossimo 9 Maggio a Barcellona.

La notizia della firma con Mercedes è appena arrivata, dopo che le voci avevano iniziato a circolare in quest’ultima settimana. La scuderia tedesca non aggiungeva un nuovo pilota al proprio programma di sviluppo dal 2019, successivamente all’esordio di Russell in Formula 1. Vesti si aggiunge alla squadra composta da George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Paul Aron e Alex Powell.

🚨Announcement🚨

I am delighted to announce together with @MercedesAMGF1 that I am officially becoming Mercedes Junior Driver. It is a huge milestone in my career and it is something I have worked VERY intense for over a long period of time. Let’s get to work!💪🏼 pic.twitter.com/HytdyiFIEW — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) January 19, 2021

NUOVE POSSIBILITA’

Gwen Lagrue ha notato nel danese l’impegno e la dedizione, attributi chiave per il loro programma, dichiarando a riguardo: ”Ci ha sempre tenuti aggiornati permettendoci di conoscere nei dettagli i suoi progressi, inoltre lo scorso anno è stato davvero costante ed è qualcosa che apprezziamo molto. Siamo felici di accoglierlo nella famiglia Mercedes e non vediamo l’ora di vederlo lottare per il titolo nella prossima stagione”.

”Ho sempre sognato di far parte di questo programmo e ho lavorato duramente per renderlo possibile”, ha dichiarato Vesti, che si dice onorato di entrare a far parte di un team che sceglie con cura i pilota con i quali lavorare. E’ sicuro che il lavoro che faranno nei prossimi anni lo aiuterà a migliorare nettamente come pilota, e ringrazia Toto Wolff e tutto il team per la possibilità che gli è stata offerta. ”Ammiro la Mercedes per la loro mentalità e il loro atteggiamento, è ciò che li ha aiutati ad avere così tanto successo’‘, ha dichiarato in conclusione il giovane pilota a margine del suo annuncio.