Hamilton: “Al momento la mia concentrazione è sulla Mercedes”

Insicuro sulla data di inizio della sua collaborazione con la Scuderia italiana, Lewis Hamilton focalizza tutta la sua concentrazione sulla Mercedes

Una delle più lunghe collaborazioni esistenti nella classe regina del Motorsport è quasi giunta al termine. Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è confermato ormai da qualche mese, ma una notizia simile non può che continuare a essere sulla bocca di tutti. E ciò è dimostrato anche dalle continue domande a riguardo. Ma il sette volte iridato sembra essere incerto sull’attuale inizio del suo lavoro con il team di Maranello. La concentrazione di Hamilton, al momento, è interamente sulla Mercedes.

Con il suo passaggio alla Ferrari confermato così in anticipo, il britannico si trova di fronte all’insolita prospettiva di dover comunque trascorrere l’intera stagione 2024 con la Mercedes. Tutto questo sapendo che i due, inevitabilmente, si separeranno presto. Non è raro però che vengano concesse delle eccezioni, soprattutto in previsione di cambiamenti importanti. Un esempio può essere Sebastian Vettel nel 2014, “liberato” anticipatamente dal suo contratto con la Red Bull per testare la Ferrari a Fiorano. Il primo test avvenuto due mesi prima della sua ufficiale unione alla Scuderia del Cavallino Rampante.

Occhi puntati al presente

Le dinamiche future non appaiono ancora totalmente chiare agli appassionati del Circus, e anche lo stesso Hamilton sembra essere incerto. L’unico cambio di scuderia di quest’ultimo, in tutta la sua carriera, è stato nel 2013. Anno in cui il britannico passò dalla McLaren alla Mercedes. Ma vista la situazione, il pilota non sa ancora se gli sarà permesso di fare lo stesso.

Secondo quanto riportato dal sito tedesco Motorsport-Total.com, Hamilton avrebbe ammesso di non sapere come gestire la situazione. “Non credo di essere stato alla Mercedes almeno fino a dicembre [2012], quando è stato svolto il primo test dopo la fine della precedente stagione” ha dichiarato il l’ex Campione nel corso dell’intervista. Il trentanovenne è determinato a concludere al meglio la sua esperienza con la Mercedes. Le continue domande sulla sua futura vita alla squadra italiana potrebbero divenire una vera e propria fonte di distrazione.

“Al momento voglio terminare al meglio la mia carriera con la Mercedes. Tutta la mia energia è concentrata su questo obiettivo” ha infatti continuato il britannico. La sua volontà di riportare il team di Brackley in vetta è alta, e non si lascerà abbattere troppo facilmente. “Certo, sono concentrato sul futuro. Ma al momento ci troviamo in una situazione difficile – e questa è la mia sfida“, ha concluso Hamilton.