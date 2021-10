Hamilton: “Abbiamo trovato subito l’assetto giusto”

L’inglese sconterà dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza ed è chiamato ad una difficile rimonta

Lewis Hamilton è stato il grande protagonista del venerdì di Istanbul. Primo in entrambe le sessioni di prove libere, il pilota della Mercedes ha iniziato nel migliore dei modi un weekend che per lui si preannuncia comunque molto complicato. Nella mattinata, infatti, la Mercedes ha comunicato di aver sostituito il motore endotermico sulla vettura del pilota britannico, che sconterà dieci posizioni sulla griglia di partenza.

Tuttavia quello visto nelle prime due sessioni del weekend è un Hamilton in grande spolvero, con tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista anche in una gara che lo vedrà paritre al centro dello schieramento. Anche perchè, in vista di domenica, le incognite restano tante. Dall’asfalto, che Hamilton trova migliore rispetto a quello trovato nella passata stagione, ad un meteo che come in Russia potrebbe regalare sorprese. La pioggia potrebbe fare capolino in terra turca già da domani, poco prima delle qualifiche.

UN HAMILTON FIDUCIOSO

“Le condizioni della pista sono molto migliori rispetto a quelle che abbiamo trovato lo scorso anno. Ricordo che c’era un asfalto nuovo, molto scivoloso, e soprattutto nelle prove libere si faceva tanta fatica a girare. Adesso le cose sono diverse, si sono mossi per tempo e abbiamo molta più aderenza. Il feeling è piacevole ed è molto più divertente guidare qui ad Istanbul rispetto alla passata stagione“, ha esordito il leader del Mondiale.

“Per quanto riguarda le nostre prestazioni, siamo stati bravi a partire con un buon assetto, che ci ha consentito di trovare subito una buona base su cui lavorare. La prima sessione è stata molto positiva e nel pomeriggio abbiamo apportato soltanto qualche piccolo accorgimento. Ovviamente la pista è ancora in evoluzione, penso che domani i tempi scenderanno molto, ed è quindi molto presto per dire dove siamo. Però abbiamo raccolto tante informazioni e speriamo che ci tornino utili”, ha concluso il campione inglese.