GP Turchia, Red Bull: “Dobbiamo migliorare”

Al termine delle prove libere del GP di Turchia, i piloti della Red Bull hanno ammesso di dover cercare dei miglioramenti in vista delle qualifiche

Anche quest’anno la Formula 1 è tornata a correre sul circuito di Istanbul. Dopo l’ultimo appuntamento in Russia, dove Hamilton ha rispreso la leadership del mondiale, Verstappen è chiamato a vincere e recuperare punti. Durante le prove libere del GP di Turchia, la Red Bull è scesa in pista per cercare di raccogliere quanti più dati possibili in vista del weekend. Ha provato diverse configurazioni sia per il giro secco che per il passo gara, ma senza trovare la soluzione perfetta.

Durante le FP1, il pilota olandese, ha percorso 24 giri segnando il secondo tempo alle spalle del rivale britannico; mentre Perez ha concluso il programma mattino in decima posizione. I piloti sono poi scesi nuovamente in pista per correre le FP2 in condizioni differenti. Il messicano ha corso 28 giri terminando la giornata in quarta posizione, alle spalle di della Mercedes di Bottas. Max, invece, dove aver completato 27 giri si è posizionato solo in quinta posizione, dietro il compagno di squadra.

This just hits different 😍🇯🇵 pic.twitter.com/QlXRqHsK9l — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 8, 2021

VERSTAPPEN: “QUESTA SERA DOVREMO LAVORARE”

La Red Bull ha usato la giornata del venerdì per raccogliere dati e miglioarre la vettura. Nonostante l’intenso programma di lavoro, la scuderia austriaca sembra non aver trovato la quadra. Al termine delle prove libere Verstappen ha ammesso: “E’ una pista molto bella, ma sembra avremo molto da fare questa sera perché oggi non è stata la nostra migliore giornata. Abbiamo provato alcune cose diverse dalla FP1 alla FP2 ma stiamo ancora cercando miglioramenti in quanto non abbiamo molti dati su queste vetture per questa pista”.

Domenica Hamilton sconterà la penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione di alcuni elementi sulla power unit. Per questo motivo, Max è chiamato a conquistare punti decisivi per tornare in cima alla classifica piloti. “Ovviamente sappiamo che Lewis prenderà penalità domenica, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Speriamo di poter migliorare prima delle qualifiche di domani. Vedremo cosa possiamo fare, non vedo l’ora che arrivi il resto del fine settimana e che si torni in pista”, ha così concluso.

PEREZ: “DOBBIAMO TROVARE IL GIUSTO COMPROMESSO”

Al termine della giornata anche Perez ha spiegato il lavoro svolto in pista con il team, sottolineando le condizioni della pista e i miglioramenti da fare: “Mi ha sorpreso la quantità di grip che abbiamo trovato, ora sembra essere una pista standard. tuttavia, rimane molto impegnativo questo circuito perché il grip non è costante. a volte in entrata curva si ha meno grip che in uscita, quindi è difficile adattarsi“.

Ha poi aggiunto: “La Mercedes sembra forte qui, ma speriamo di riuscire durante la notte a guadagnare un paio di decimi e ad essere pronti per domani. E’ una questione di compromesso perché se si prova e si ottine il bilanciamento ideale per le qualifiche poi si compromette un po’ il ritmo sul passo gara, che è importante qui. C’è probabilità di pioggia per le qualifiche di domani, ma sono fiducioso saremo ben preparati a qualsiasi condizione atmosferica”.