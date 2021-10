GP Turchia, FP2: Hamilton concede il bis

Lewis Hamilton fa il bis e segna ancora il miglior crono. Tra track limits, problemi di bilanciamento e penalità, sarà un weekend interessante

Ad aprire la seconda sessione di prove libere il forte vento che accoglie le monoposto in pista. Dopo il miglior tempo di Lewis Hamilton della mattinata, seguito dal diretto rivale Max Verstappen e il ferrarista Charles Leclerc, il pomeriggio turco è di nuovo banco di prova per i piloti, che già nelle ore precedenti hanno raccolto dati interessanti per il passo gara. E questo weekend non mancano le novità: oltre alla nuova livrea bianca della Red Bull, sono già diverse le penalità che dovranno essere scontate in gara; la più “attesa” è quella del sette volte campione del mondo, che sarà retrocesso di 10 posizioni per la sostituzione del motore endotermico.

La sfida tra l’olandese e l’inglese non è mai stata così aperta.

ATTENZIONE AI TRACK LIMITS E AL SOTTOSTERZO

Indiscusso protagonista dei primi minuti di FP2 è il traffico. In curva 12, una Aston Martin, la Alpine di Alonso e una McLaren in fila hanno creato problemi di percorrenza in pista per un eccessivo rallentamento durante il giro di lancio. Diversi anche i fuori pista e attenzione ai track limits, di nuovo!

A conferma del buono stato di forma in Turchia, la Ferrari di Charles Leclerc si prende la prima posizione (1’24”102), davanti alla Mercedes numero 44 su gomma gialla, anche se di soli 99 millesimi. Lo spagnolo Sainz, anche lui con penalità da scontare, è invece più lontano dal compagno di squadra. Valtteri Bottas si piazza temporaneamente in terza posizione, davanti a Lando Norris, che guadagna così un po’ di terreno rispetto alla mattina.

Dopo alcuni tentativi sullo pneumatico medio, Lewis si riprende subito la testa della griglia montando le soft, che si traducono in un vantaggio di più di due decimi su Charles.

Qualche problema di sottosterzo per la Red Bull di Max Verstappen, che non riesce ad andare oltre il quinto posto a quasi un secondo di distacco dal leader.

GP TURCHIA, FP2: HAMILTON CONCEDE IL BIS; OTTIMO PASSO GARA PER LA FERRARI

Ulteriore difficoltà della pista è quella relativa al controllo della velocità delle monoposto all’entrata della curva numero nove. Soprattutto Charles Leclerc e Lewis Hamilton sembrano infatti estremamente cauti nel controllo delle loro vetture in entrata di curva per ottenere maggiore velocità in uscita.

Problemi di “tenuta” anche per l’Alfa Romeo di Raikkonen, che si lamenta vivacemente con il proprio muretto box di avere le scarpe bagnate a causa di una perdita del sistema di idratazione, evidentemente difettoso: “Perché risulta difficile anche fare le cose più semplici?“, ha chiesto il finlandese al suo team.

A pochi minuti dal termine della sessione, i piloti scendono di nuovo in pista sulla gomma media: è ora di provare il passo gara. Hamilton è stabile sull’1’27”7 , Leclerc 1’27’8, 1’28”1 per Verstappen, 1’28”3 per Bottas e 1’28”4 per Perez.

Ferrari in rimonta, con ottimi intertempi, nascosta la McLaren e in ombra le due Red Bull. La Alpine insegue in settima e ottava posizione, mentre l’altro ferrarista, Carlos Sainz, è solo tredicesimo. Anche Aston Martin nelle retrovie, con Stroll tredicesimo e Vettel sedicesimo.

Qui, i tempi completi di questo pomeriggio: