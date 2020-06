Lettura in 1 minuto

Hakkinen: “La Ferrari non lotterà per il titolo”

Il due volte campione del mondo di F1 Mika Hakkinen, pensa che la Ferrari non sia allo stesso livello dei suoi rivali Mercedes e Red Bull per la stagione 2020.

Come dimostrato nei test pre-stagionali di Barcellona, Mercedes e Red Bull si sono mostrate come le squadre da battere, sopratutto la prima, venendo da un dominio assoluto che dura ormai da sei anni, mentre la seconda sembrerebbe aver fatto piccoli passi ma recuperando un grande gap.

Nonostante ciò, Mika Hakkinen, pensa che la Ferrari occuperà sicuramente le prime posizioni del mondiale, ma non la vede coprotagonista nella lotta al titolo iridato in una lotta a tre con le Frecce d’Argento e la Red Bull:

“Le migliori prestazioni all’inizio dell’anno nei test sono state di Mercedes e Red Bull. Sono stati davvero fantastici e molto veloci. Quindi, quelle squadre saranno li. La Ferrari sarà forte? Sono sicuro che ci sarà anche lei, ma sarà allo stesso livello di Red Bull e Mercedes? Io non penso”.

Il finlandese proseguendo nel suo discorso, ha chiarito che non ci sarà un margine di errore in una stagione che senza ombra di dubbio sarà ridotta rispetto ai programmi iniziali, e quindi fin da subito, dal primo round in Austria, nessun team si nasconderà e tutti spingeranno fin dall’inizio:

“Se la tua auto, motore, cambio aerodinamica non funzioneranno immediatamente per il primo GP, sarà molto difficile recuperare. Il pacchetto dev’essere giusto dall’inizio, e se il team ha qualche tipo di problema, sarà un incubo”.

Continuando, ammette: “Sarà una stagione molto impegnativa per i piloti, quindi mi aspetto un numero di errori maggiore, non solo dai piloti, ma anche dai team. Quindi, ci vorrà un po’ prima che i piloti si abituino di nuovo”.