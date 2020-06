Abiteboul teme per la salute del Team

Sebbene l’intero mondo della Formula 1 sia ricorso a misure straordinarie per contrastare la diffusione della pandemia Covid-19 e riprendere a gareggiare in tutta sicurezza, c’è chi si preoccupa per quello che potrebbe succedere in caso di contagio durante il weekend di gara

Il Team Principal della Renault, Cyril Abiteboul, ha lasciato trapelare le sue preoccupazioni in vista della prima gara in Austria il prossimo weekend.

Le nuove norme hanno previsto la riduzione a 80 membri del personale all’interno di ogni box, la creazione di gruppi e sottogruppi per poter limitare al minimo i contatti, una più rigida suddivisione tra i meccanici dei piloti della medesima scuderia e tende al posto di motorhome. Ma, nonostante tutto ciò, c’è chi valuta questa situazione comunque rischiosa. In effetti, l’imprevedibilità di questo nuovo virus e la sua estrema facilità nel diffondersi è quello che maggiormente ha spiazzato il mondo.

E’ difficile, e lo sarà anche in futuro, ripensare le nostre vite quotidiane in funzione di un nemico invisibile che ha messo tutti in ginocchio, senza distinzione. Quello che prima poteva risultare banale, tanto da non doverci nemmeno pensare, adesso è diventato di fondamentale importanza per la salvaguardia di chi ci circonda.

#WeRaceAsOne to support diversity and inclusion. Renault Sport Racing firmly believes diversity and inclusion are fundamental levers of performance and innovation. They have to be one of the cornerstones of our team spirit, achieved through concrete actions. pic.twitter.com/Eggjl3LE7s — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 22, 2020

ABITEBOUL: “TROVARE EQUILIBRIO TRA RISCHIO E BUON SENSO“

Come riporta soymotor.com, il Team Principal della scuderia francese ha voluto immaginare lo scenario peggiore: se qualcuno della squadra dovesse risultare positivo e, per questo, il resto dei meccanici fosse costretto a isolarsi in quarantena, cosa accadrebbe? “Esiste il rischio che un singolo positivo possa danneggiare l’intera squadra; almeno per il tempo necessario per effettuare il test, che può essere di 24 ore” – ha dichiarato ad Autosport. “Se quel positivo viene rilevato sabato mattina, allora non potremmo qualificarci e partecipare alla gara. Dobbiamo parlare per trovare un equilibrio tra rischio e buon senso. Però capisco il lavoro che è stato fatto tra la FIA e la squadra“.

La soluzione trovata per ridurre al minimo il rischio è stata quella di dividere il Team in sottogruppi distinti: “Quello tra rischio e praticità è un equilibrio difficile da trovare. Il rischio maggiore sarà metterlo in pratica. Abbiamo formato un gruppo e un sottogruppo, quindi un ipotetico positivo influenzerà solo un sottogruppo” – ha poi concluso Abiteboul.