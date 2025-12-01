Formula 1 Hot Topics Mercato Piloti F1 Red Bull: dentro Hadjar e fuori Tsunoda? 1 Dicembre 2025 Valerio Vanazzi © Red Bull Press Area Isack Hadjar verso la promozione in Red Bull Racing, Yuki Tsunoda a rischio La Red Bull sta per ufficializzare la line-up piloti per il 2026. Le informazioni disponibili indicano che Yuki Tsunoda potrebbe perdere il suo sedile da titolare in favore di Hadjar. Promozione di Hadjar, Tsunoda sul filo La promozione di Isack Hadjar a compagno di squadra di Max Verstappen appare ormai certa. Allo stesso tempo, Arvid Lindblad è vicino a ottenere un volante in Formula 1 con Racing Bulls. Questa situazione lascia un solo sedile libero tra Tsunoda e Liam Lawson. Secondo De Telegraaf, la scelta sarebbe già ricaduta su Lawson. Il giapponese rischia quindi di restare fuori dalla griglia nel 2026. Nel weekend del GP del Qatar, Tsunoda ha lasciato intendere di conoscere il suo futuro, ma senza rivelare dettagli. Il ruolo dell’accordo Honda Una possibile ancora per Tsunoda è l’accordo tecnico tra Red Bull e Honda. Il nuovo regolamento FIA impone ai costruttori di fornire le power unit ai team clienti per i test delle vetture precedenti, senza limiti di prezzo. Helmut Marko ha dichiarato che i colloqui con Honda stanno avanzando verso un’intesa positiva. Questo accordo darebbe a Red Bull più possibilità di testare in vista del 2026. I test includerebbero anche Lindblad e, se necessario, Tsunoda, permettendo loro di lavorare più spesso con il team. L’ultima speranza di Tsunoda Hadjar è ormai destinato alla promozione. Tsunoda sembra invece vicino a perdere il ruolo da titolare. L’accordo Honda-TPC potrebbe offrirgli una via d’uscita: un posto da riserva, test driver o una presenza tecnica nel team. Tuttavia, questo accordo non assicura alcuna gara. Red Bull vuole puntare su giovani talenti in vista dell’era dei nuovi motori sviluppati con Ford. Il futuro di Tsunoda resta quindi appeso a un filo, mentre Red Bull sembra già proiettata verso una nuova generazione di talenti per il 2026. Tra ambizioni, strategie e nuovi regolamenti, Tsunoda dovrà reinventarsi. La Formula 1 offre poche certezze, ma spesso una porta che si chiude ne apre un’altra. Tags: 2025, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda Continue Reading Previous Formula 2, Fornaroli è campione del mondo