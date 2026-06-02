Il segreto di Mercedes: la svolta tecnica che spiazza i rivali

La Mercedes ha impresso una svolta tecnica decisiva introducendo un diffusore seghettato sulla sua monoposto, spiazzando il paddock

La Mercedes ha introdotto ha introdotto un importante pacchetto di aggiornamenti tecnici che hanno dato un’incredibile svolta tecnica alla monoposto del team di Toto Wolff. Sebbene l’attenzione iniziale si sia concentrata sull’ala anteriore, le novità più sorprendenti si trovano al posteriore. Gli ingegneri di Brackley hanno infatti deliberato una soluzione per il diffusore mai vista prima in questo ciclo regolamentare. Mentre la maggior parte delle scuderie segue strade di sviluppo collaudate, il team di Brackley ha scelto di osare.

Il cuore dell’aggiornamento posteriore risiede nella parte alta dell’estrattore. Osservando da vicino la vettura, si nota chiaramente che il bordo superiore del diffusore Mercedes presenta ora un profilo seghettato. Questa forma frastagliata ricorda molto da vicino i piccoli elementi aerodinamici che alcuni team utilizzano sul vetrino trasparente davanti al casco del pilota. L’obiettivo principale è quello di migliorare l’estrazione complessiva dal fondo della vettura.

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Un deflettore inedito ed i vantaggi aerodinamici della W17

Le novità introdotte non si fermano alla seghettatura superiore. Nella zona laterale, dove si trovano i profili a “cascata”, compare un piccolo deflettore di flusso orientato verso l’esterno. Molti team concorrenti, tra cui la Ferrari, hanno concentrato i propri sforzi modificando la parte più bassa del canale laterale per ottimizzare le turbolenze. La scuderia anglo-tedesca ha invece seguito una filosofia opposta. Lavorando sulla porzione superiore della struttura.

I vantaggi che può portare questo aggiornamento sono molteplici come il maggior carico aerodinamico, una gestione dei flussi migliore e l’ottimizzazione della stabilità in curva della W17. Mercedes vuole restare la scuderia leader dello schieramento e questa svolta tecnica avuta dal team è un segno chiaro mandato ai rivali che saranno costretti ad inseguire le monoposto di Russell e Antonelli.

Perché la Mercedes ha scelto una strada diversa dagli altri team

Dall’introduzione delle vetture a effetto suolo, i team di Formula 1 hanno cercato di estendere il diffusore verso l’alto agganciandosi alla struttura d’impatto posteriore. In molti casi, queste estensioni sono state integrate direttamente con i supporti dell’ala posteriore per aggirare i rigidi limiti del regolamento tecnico precedente.

Tuttavia, il nuovo disegno della Mercedes rappresenta una vera e propria rottura con il passato recente. La scelta di non copiare le soluzioni della Red Bull o della Ferrari o della McLaren dimostra che il team ha trovato una propria identità di sviluppo. Se i dati della galleria del vento troveranno conferma in pista, questo concetto potrebbe presto essere imitato dal resto del paddock.