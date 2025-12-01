Formula 2: Chi è Leonardo Fornaroli, il Campione del 2025

Leonardo Fornaroli è il Campione 2025 in Formula 2!

Leonardo Fornaroli è il Campione del 2025 nel campionato FIA di Formula 2. Il pilota italiano conquista la seconda posizione nella Feature Race del GP del Qatar e conquista il titolo con un round d’anticipo. Il pilota di Piacenza compie un’impresa storica del motorsport italiano riportando l’Italia a conquistare il titolo dopo oltre dieci anni. Prima di lui ci sono riusciti Giorgio Platano nel 2008 e Davide Valsecchi nel 2012, quando ancora era denominata GP2.

Gli esordi: dai kart alla Formula 4

Il pilota classe 2004 inizia la sua carriera a 10 anni partendo dai kart, una passione nata dalla famiglia in quanto il padre correva in GT3. Nel 2018 arriva terzo nel campionato della x3o Junior e nel 2019 nel 30° trofeo Andrea Margutti. Nel 2020 inizia la sua carriera nelle monoposto ed entra a far parte del team Iron Linx nel campionato italiano di Formula 4, dove rimane per due anni.

Al suo primo anno chiude al nono posto in classifica conquistando un podio a Monza. L’anno successivo conquista la sua prima vittoria a Misano e 7 podi. Risultati che gli permettono di arrivare quinto nella classifica generale. Nel 2022 entra a far parte del team Trident e corre per la formula 3 europea, dove conclude il campionato ottavo in classifica generale risultando primo tra i rookie.

L’arrivo in Formula 3

Nel 2023, Fornaroli viene promosso dal team Trident ed entra a far parte della Formula 3, categoria con la quale rimane per due anni. Al suo primo anno conclude undicesimo in classifica con tre podi conquistati a Montecarlo, Barcellona e Silverstone. L’anno dopo diventa il primo italiano nella storia a vincere nella categoria. Risultato ottenuto grazie alla sua straordinaria costanza, riuscendo a conquistare punti a ogni gara, tra cui 7 podi.

Leonardo Fornaroli is our 2025 @Formula2 champion! It’s back-to-back titles for the Italian driver who took the F3 crown in 2024 #F1 #F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/DnaXWSmZ8h — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

La stagione in Formula 2

A seguito della vittoria del titolo in Formula 3, il pilota italiano prende parte all’ultima gara del campionato di Formula 2 ad Abu Dhabi con il team di Rodin Motorsport. Nella stagione 2025 entra ufficialmente a far parte di questa categoria per correre con il team Invicta Racing, con cui debutterà con un secondo posto a Melbourne.

La prima vittoria arriva nella sprint di Silverstone per poi proseguire con altre tre vittorie consecutive in Belgio e in Ungheria, dove vince la sua prima feature race. L’ultima vittoria stagionale la ottiene davanti al pubblico di casa, vincendo la sprint nel circuito di Monza. Queste quattro vittorie gli permettono di ottenere un vantaggio in classifica e riuscire a gestirlo fino al GP del Qatar. Nel circuito di Lusail il giovane pilota riesce a guadagnare un secondo posto nella feature race. Un risultato che gli permette di vincere il titolo piloti con una gara di anticipo.

Un futuro un po’ incerto

Fornaroli dovrà aspettare per riuscire a guadagnarsi un posto nella classe regina del motorsport. Nonostante l’entrata della Cadillac e l’arrivo di due piloti in più nella griglia di Formula 1, i posti sono oramai stati tutti definiti. Mancano da ufficializzare il pilota che affiancherà Max Verstappen in Red Bull e i due della Racing Bulls.

Il primo sembrerebbe essere destinato a Isack Hadjar. Mentre per la Racing Bulls i favori sono Liam Lawson e Arvid Lindblad, pilota che corre attualmente in Formula 2 e fa parte dell’academy Red Bull. Un aspetto importante che distingue il pilota italiano è il fattore di non fare parte, per volere del manager, di un academy di un team di Formula 1.

Tra i possibili futuri del giovane pilota piacentino troviamo principalmente due indiscrezioni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la McLaren sembrerebbe avergli offerto un posto come terzo pilota. Un’alternativa potrebbe essere il passaggio a un’altra categoria, come la SuperFormula, in attesa che si liberi un sedile in Formula 1.