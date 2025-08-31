GP Olanda, primo podio per Hadjar: “è una sensazione surreale”

GP Olanda, Isack Hadjar conquista la terza posizione e il suo primo podio in Formula 1

È festa per il team Racing Bulls. A ottenere la terza posizione al GP d’Olanda è Isack Hadjar. Il pilota ventenne dopo essere riuscito a mantenere la quarta posizione per tutta la gara, riesce a sfruttare ritiro di Norris per problemi di affidabilità e conquista il suo primo podio in carriera al suo primo anno in Formula 1. A completare il podio troviamo il pilota di casa Max Verstappen in seconda posizione. Vince la gara, invece, il pilota della McLaren Oscar Piastri che consolida ulteriormente la prima posizione nella classifica del mondiale piloti mettendosi a 34 punti di distacco da Lando Norris.

DO NOT WIPE YOUR EYES! WE HAVE A HADJODIUM!!!!! #F1 #VCARB #DutchGP pic.twitter.com/viLQXhxlD0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) August 31, 2025

Un sogno che si realizza per il pilota francese

Una gara da ricordare quella appena avvenuta a Zandvoort per Hadjar. In seguito alla straordinaria qualifica di ieri che gli ha permesso di conquistare la quarta posizione, oggi conquista il suo primo podio. “È una sensazione surreale, quello per me più sorprendente è stato riuscire a mantenere la quarta posizione per tutta la gara”, commenta il ventenne al termine della gara.

Un podio arrivato anche in seguito al ritiro di Lando Norris per problemi di affidabilità. “Purtroppo per Lando abbiamo sfruttato il suo ritiro. Io non ho commesso nessun errore e la monoposto è stata ottima tutto il weekend”, afferma Hadjar. “Sono molto contento di me stesso. Ho sfruttato quello che avevo senza commettere errori e ora mi trovo sul podio”.

Un sogno che si realizza quello del pilota giovane talento della Racing Bulls, che conquista il suo primo podio al suo primo anno nella classe regina del motorsport. “È sempre stato il mio obiettivo da quando ero un ragazzino. Questo è stato il primo e spero di ottenerne altri”, conclude l’intervista post gara Isack Hadjar.

Ilaria Atzeni