Haas verso il 2026: ecco la nuova vettura targata Toyota

Haas svela la nuova vettura per il 2026: tra innovazione e continuità, la scuderia è pronta alla nuova era tecnica di Formula 1 e la partnership con Toyota si fortifica.

La nuova era Haas: nel 2026 con Toyota

Il 2026 segnerà una nuova era tecnica per la Formula 1 e Haas è pronta: svelata la nuova VF-26 che inaugurerà un nuovo capitolo per la scuderia in collaborazione con Toyota. Il progetto, svelato dalla scuderia con una presentazione online, rivela l’intenzione di cambiare passo in casa Haas. Il team guidato da Ayao Komatsu, ha preparato questa vettura con largo anticipo rispetto ai competitor, rendendo chiare le esigenze del futuro. Il progetto, iniziato già nella seconda metà del 2024, segna un cambio di rotta per la squadra che, in passato, aveva risentito di scadenze a breve termine.

Questo lavoro, si è basato su concept, programmi e gestione tecnica di una nuova vettura, vietata in galleria del vento prima del 1 gennaio 2025. Inoltre, la casa statunitense, grazie anche alla forte partnership tecnica con Toyota, ha sviluppato un progetto attento al lungo termine ed alle nuove condizioni regolamentari. “Non credo che nessuna squadra, nemmeno quella più grande, dirà di essere completamente attrezzata per affrontare questa situazione, tuttavia per noi la sfida è più grande“ ha dichiarato il team principal riferendosi alle difficoltà finanziarie. Quello su cui si punterà saranno coesione e continuità.

La continuità con Bearman e Ocon

Non solo Toyota perché tra i punti di forza della Haas nel 2026 ci sono anche due piloti che le assicureranno forza e stabilità: Bearman e Ocon. Ed infatti, entrambi nel 2025, hanno disputato un’annata ottimale, regalando alla scuderia il miglior punteggio dal 2018. Ollie Bearman, dal canto suo, porta una ventata di freschezza nella squadra statunitense. L’inglese infatti, ha mostrato fin da subito resilienza e capacità di adattamento nella massima categoria, mostrandosi come una forte scommessa sul futuro.

Dall’altra parte c’è Esteban Ocon che porta con sé anni di conoscenze e fiducia nel progetto Haas. Il ventinovenne ben consapevole dei grandi cambiamenti che attendono la scuderia nel 2026 e dell’inevitabile cambio di rotta, si dichiara pronto nonostante dovrà dimenticarsi tutto quello appreso fino ad oggi. Il francese tuttavia, conscio del proprio bagaglio tecnico, considera l’esperienza una grande dote per adattarsi al cambiamento. Insieme a Bearman, Ocon forma un duo vincente capace di dare ad Haas una solida base per la crescita del progetto. Ma il futuro della scuderia passerà per i prossimi test che sveleranno l’efficacia di quest’investimento.

di Greta Verderosa