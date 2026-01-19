Audi svela le divise per il debutto del 2026

Audi presenta le divise ufficiali per il debutto del 2026 in Formula 1

Audi ha svelato le prime divise ufficiali per la Formula 1 per il 2026. La scuderia tedesca entrerà a far parte del campionato a partire da quest’anno, in seguito all’acquisizione del team Sauber. Insieme a Revolut, come sponsor principale, e ad Adidas come fornitore ufficiale per l’abbigliamento, la squadra ha scelta una combinazione di colori monocromatica per la sua divisa.

“Siamo lieti di inaugurare la nostra collaborazione con il team Audi Revolut Formula 1. Grazie a un’intera collezione di abbigliamento, che mette in primo piano il design di Adidas e le migliori tecnologie del settore”, ha dichiarato Michael Batz, direttore generale del settore Motorsport di Adidas, in un comunicato stampa. “Ogni capo è realizzato appositamente per permettere alla squadra di presentarsi sulla griglia di partenza con stile. Ciascuno di essi incarna la potenza, la forza e il design dell’auto per soddisfare le esigenze del giorno della gara. Non vediamo l’ora di vederli nel paddock e nelle tribune nei prossimi weekend di gara”.

Le caratteristiche del design

Audi e Adidas per le divise del 2026, hanno realizzato un design da colori monocromatici con accenti rossi. Dunque, in questo modo rappresenterà il marchio della Casa automobilistica. I piloti Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto indosseranno maglie senza colletto con tre striscie sulle spalle e linee rosse sulla maniche e sulla scollatura interna.

I meccanici indosseranno abbigliamento basato sui colori del nero, antracite e grafite, invece gli ingegneri maglie aderenti con piumini e giacche oversize. Per quanto riguarda le calzature, saranno disponibili scarpe ADIZERO EVO SL, anche queste caratterizzate sui colori del rosso e del grigio.

L’opinione dei piloti

“È la prima volta che rappresento due icone leader in pista. Indossare il marchio delle tre strisce accanto a quello dei quattro anelli è un momento importante”, ha dichiarato Hulkenberg. “Sono emozionato di indossare questa maglia realizzata con precisione e migliorata grazie allo straordinario livello dei dettagli tecnici di Adidas, che garantisce stile, funzionalità e speriamo velocità”.

“Lavorare con Adidas è un’ottima opportunità per il nostro team. In uno sport caratterizzato da progressi e innovazioni costanti, essere affiancati dai migliori del settore nella progettazione di capi per gli atleti, in grado di soddisfare le loro esigenze in termini di prestazione è incredibile”, ha aggiunto Bortoleto. “Inoltre sapere che la nostra divisa è stata realizzata su misura per noi, rende più speciale il momento in cui la indosserò con il team davanti ai tifosi”. La collezione completa sarà presentata ufficialmente a Berlino il 20 Gennaio, in occasione dell’evento inaugurale della squadra.