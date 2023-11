Haas pronta a stravolgere Austin, ancora

Haas avrebbe presentato nuove prove per valutare delle fantomatiche violazioni di track limits ad Austin

Gli steward del Gran Premio degli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione una richiesta da parte del team Haas per la revisione dei risultati della gara di Austin. Questo, in relazione alle violazioni dei limiti della pista, comprese quelle di Alex Albon della Williams.

Albon, che ha concluso al nono posto sul Circuit of The Americas, è stato denunciato agli steward durante la gara. Avrebbe presumibilmente lasciato la pista senza un motivo giustificabile più volte alla curva 6. Tuttavia, non è stata intrapresa alcuna ulteriore azione poiché si è ritenuto che ci fossero prove insufficienti.

“Sulla base delle riprese video disponibili (che non includevano CCTV), gli Steward stabiliscono che potrebbero esserci alcune indicazioni per possibili violazioni del track limit alla curva 6. Le prove a disposizione non sono sufficienti per concludere in modo accurato e coerente che si siano verificate eventuali violazioni”, si leggeva all’epoca nel documento degli steward.

Anche Red Bull e Aston martin sono convocate sul caso

Mercoledì inizierà un’udienza in due parti per ascoltare le prove sull’esistenza di un “nuovo elemento significativo e rilevante”. Questo, non era disponibile per la parte che richiedeva la revisione al momento della decisione in questione.

Nel caso in cui venisse effettivamente appurato che, ai sensi dell’articolo 14.3 del Codice Sportivo Internazionale, tale elemento esiste, sarà successivamente convocata una seconda parte dell’audizione in un momento successivo.

Una situazione di incertezza che, avvicinandoci a Las Vegas, certamente non fa bene al paddock e a tutta la F1, oltre che – ovviamente – alle parti coinvolte.

Qualora gli steward stabilissero che tale elemento esiste, una seconda parte dell’udienza sarà convocata in un secondo momento. Oltre ad Haas e Williams, sono state chiamate a presenziare all’udienza anche Red Bull e Aston Martin.

Ad Austin, Il pilota della Haas Nico Hulkenberg manca di poco la zona punti ad Austin. Il tedesco è undicesimo, avendo tagliato il traguardo a meno di due secondi dalla seconda Williams di Logan Sargeant.

Se dovesse essere accertata una mancanza di valutazioni corrette durante la gara si dovrebbe riscrivere l’intero ordine di arrivo. Ciò significa pesanti ripercussioni soprattutto per i team in lotta nella seconda metà dello schieramento.

A due round dalla fine della stagione, la Haas è decima e ultima nel campionato costruttori con 12 punti, quattro dietro l’Alfa Romeo, nona. Che il fantasma di Austin stia per colpire ancora, dopo Leclerc e Hamilton?