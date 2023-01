Haas, ecco la nuova livrea per la monoposto 2023

La scuderia statunitense dà il via al calendario delle presentazioni, rivelando come primo dettaglio la livrea e i colori della nuova vettura

Finalmente iniziamo a sentire aria di Formula 1! Con l’avvio degli appuntamenti dedicati alle presentazioni delle monoposto, lentamente il mondo del motorsport si appresta alla stagione 2023. Oggi è stato il turno della Haas, che però ha scelto di rivelare solo la nuova livrea, lasciando l’unveiling della vettura ai test pre-stagionali, durante i quali potremo finalmente sentire anche il rombo della VF-23.

Niente sconvolgimento cromatico per la nuova vettura, che riprende i colori rosso, bianco e nero in perfetta sinergia con la nuova partnership siglata con MoneyGram International Inc. Ma non solo. Anche Haas Automation, azienda globale di macchine utensili fondata da Gene Haas, mantiene come da tradizione la sua posizione su copertura del motore e ala anteriore.

ENTUSIASMO CONDIVISO

“Sono molto lieto di dare il benvenuto a MoneyGram come title partner per la stagione 2023“, ha dichiarato lo stesso Gene Haas. “È emozionante vedere la nostra prima livrea insieme“. Per il presidente del team, il 2023 è già un anno di novità, che potrebbe finalmente portare con sé una ventata di aria fresca per la Haas, che negli ultimi anni ha sofferto molto per cercare di risalire la classifica. “L’obiettivo 2023 è naturalmente quello di fare di più, costantemente. Con Kevin e Nico credo certamente che potremmo guadagnare qualche punto in più la domenica“.

L’entusiasmo per i nuovi colori arriva anche da Alex Holmes, Presidente e CEO di MoneyGram: “Abbiamo collaborato per dare vita a questa livrea, appoggiandoci alle nostre molte somiglianze e giocando anche su ciascuno dei nostri punti di forza. […] Siamo pronti a lavorare insieme per raggiungere le prime posizioni in classifica quest’anno. L’elegante design della livrea è anche il simbolo di chi è MoneyGram oggi: un’azienda pronta al futuro. Non potremmo essere più entusiasti“.

LA NUOVA HAAS PRESTO IN PISTA

Sulla livrea e sul futuro di Haas si è espresso anche il team principal della scuderia, Guenther Steiner, che ha descritto il nuovo design come “moderno e raffinato“. Anche per Steiner l’obiettivo è quello di rimettersi in gioco, affiancato da due piloti che hanno dato prova di avere un ottimo talento e di essere pronti a dare (e a darsi) battaglia per raggiungere gli obiettivi del team.

Dopo anni difficili, alla ricerca di una rivalsa in Formula 1, la Haas spera che questo 2023 possa finalmente portare una ventata di aria fresca. La strategia scelta dal team statunitense si rifà, in realtà, a dei volti già noti all’interno del paddock: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Finora non hanno ancora potuto assaporare il gusto del podio, ma entrambi un’unica pole position, avendo disputato rispettivamente 141 e 184 Gran Premi. Per Magnussen il miglior piazzamento nel mondiale è la nona posizione conquistata nel 2018, anno in cui Hulkenberg ha chiuso invece settimo.

Nell’attesa di iniziare ufficialmente la nuova stagione la VF-23 scenderà in pista sul circuito di Silverstone sabato 11 Febbraio. Dal 23 al 25, invece, avremo modo di vederla in azione in Bahrain, per i test pre-stagionali, dove finalmente daremo un’occhiata anche al progetto ufficiale della nuova vettura.