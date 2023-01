Haas, annunciata la data di presentazione della nuova livrea

Anche tutti i tasselli del puzzle degli unveiling sono andati al loro posto; a fine mese Haas ci dà appuntamento per la presentazione dei nuovi colori

Ultima data da segnare a calendario: il 31 Gennaio. La Haas ha annunciato che alzerà il sipario sulla livrea della monoposto alla fine di questo mese, alle 13 ora italiana. Probabilmente, la nuova vettura sarà presentata nel suo insieme solo durante i test in Bahrain di fine febbraio, ma nel frattempo il team statunitense ha deciso di dare un assaggio a tutti i tifosi, presentando qualche dettaglio della VF-23. La presentazione avverrà online attraverso i principali canali del team.

HAAS, NON SOLO NUOVA LIVREA

La presentazione dei nuovi colori della Haas è la ciliegina sulla torta alle novità che sono già state introdotte nel corso dei mesi passati. Prima su tutti, la notizia dell’addio di Mick Schumacher, che per questa stagione sarà sostituito da Nico Hulkenberg. Il tedesco, che torna in Formula 1 dopo una pausa di 4 anni, affiancherà Kevin Magnussen e supporterà il team nell’importante obiettivo di raggiungere risultati sempre migliori, cercando di fare un passo in più rispetto all’ottavo posto dell’ultimo mondiale costruttori.

Ma non è tutto. A partire da questa stagione, la Haas porterà con sé un’altra novità: oltre ai colori, sulla livrea si aggiungerà anche un nuovo sponsor. MoneyGram ricoprirà il ruolo di title sponsor, dopo aver siglato un accordo alla fine del 2022. Si tratta di una società di trasferimento di denaro con sede a Dallas, che per la Haas rappresenta non soltanto l’arrivo di un nuovo sponsor, ma un vero e proprio nuovo inizio.

In merito alla presentazione della livrea della vettura 2023, invece, che cosa dovremo aspettarci dalla Haas? Negli scorsi anni ha vestito una palette di combinazioni di rosso, bianco, blu e nero. Il teaser pubblicato sui canali social della scuderia nelle score ore lascia presagire colori molto simili anche per la vettura di questa stagione…oppure il team statunitense ci sta riservando delle sorprese?