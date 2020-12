Haas: ancora da definire il ruolo di Resta all’interno del team

Simone Resta e Mick Schumacher testimoniano una partnership sempre più stretta tra la Haas e la scuderia di Maranello

Sarà ancora più targata Ferrari la Haas 2021, specie dopo l’arrivo di Simone Resta proprio dalla scuderia di Maranello. Ora resta da chiarire il ruolo che l’ingegnere avrò nel team statunitense. Gunther Steiner ha commentato l’ingaggio dell’ex Ferrari, tecnico già “prestato” ad Alfa Romeo nel 2018, precisando che il suo ruolo, se pur ancora non definito, sarà certamente di rilievo.

“Stiamo ancora definendo quello che sarà il suo ruolo”, ha commentato il team principal Haas. “Sicuramente sarà una carica di rilievo, come ovvio che sia. Simone è stato a lungo alla Ferrari, in una posizione molto importante, quindi non sarebbe venuto senza quella (garanzia ndr.).”

Steiner ha voluto sottolineare come le brutte prestazioni che hanno visto la Haas precipitare nei bassifondi della classifica, abbiano spinto la scuderia a rinforzare il reparto tecnico: “Ci stiamo ristrutturando dal punto di vista tecnico perché siamo rimasti un po’ indietro. Di sicuro è un grande impulso per tornare sui nostri passi e arrivare alla prestazione che avevamo nel 2018.”

NESSUN COLLEGAMENTO DIRETTO CON L’OPERAZIONE SCHUMACHER

Se la scuderia di Gene Haas ha sempre voluto totale autonomia nella scelta dei piloti, dalla prossima stagione ha deciso di lasciare un sedile destinato a un pilota FDA. La scelta è ricaduta su Mick Schumacher, logica scelta dopo la sua conquista del titolo Formula 2. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Steiner, l’approdo di Resta non avrebbe comunque nulla a che vedere con l’ingaggio di ‘baby Schumi’:

“Il collegamento con Mick non è diretto, anche se ovviamente lavoriamo a stretto contatto con la Ferrari. Quando si è discusso, dovevamo rinforzare il nostro team tecnico dopo essere retrocessi a causa della pandemia. E’ stata una buona scelta (riferendosi a Simone Resta ndr.), ma non ha niente a che fare direttamente con Mick che guiderà per noi”.