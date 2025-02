Ritorneranno i V10 in Formula 1?

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem apre alla possibilità di reintrodurre i motori V10 in Formula 1

Dopo vent’anni dalla scomparsa del motore V10 in Formula 1, avvenuta nel 2005, il presidente della FIA, Ben Sulayem, sembra intenzionato a studiarne il ritorno, a condizione che utilizzino “carburante sostenibile”. Nel 2026, la Formula 1 farà un passo avanti verso la sostenibilità. Questo è l’obiettivo principale della competizione, seguire tale direzione e non fermarsi dopo le ultime modifiche al regolamento che si sono susseguite negli anni.

Lo si può notare soprattutto in vista della prossima stagione, quando il Circus abbandonerà l’uso dell’ MGU-H e aumenterà la potenza elettrica. La MGU-H è l’elemento chiave nelle prestazioni delle attuali vetture di Formula 1, ma anche il più sofisticato e costoso da far funzionare in modo ottimale e per questo verrà rimosso dalle vetture più veloci al mondo. Tuttavia, i nostalgici hanno ancora un suono in mente: quello del famoso V10 che è stato desiderato ardentemente nel corso degli ultimi due decenni. Sembrava difficile che potesse tornare in competizione, nonostante le continue richieste dei fan.

Eppure, alcune parole di Ben Sulayem sul suo account Instagram ufficiale hanno cambiato la situazione. Il presidente della FIA ha proposto, o almeno accennato, la possibilità che ritornino a condizione che utilizzino un combustibile sostenibile. “Il lancio della Formula 1 a Londra questa settimana ha generato molte conversazioni positive sul futuro dello sport”, ha scritto sui suoi social media dopo l’F175 Live.

Un’apertura alle nuove tecnologie

“Mentre attendiamo l’introduzione dei regolamenti del 2026 su telaio e unità di potenza, dobbiamo anche guidare la strada nelle tendenze tecnologiche del motorsport del futuro. Dovremmo considerare diverse opzioni, tra cui il ruggito di un V10 alimentato da carburante sostenibile”, ha lasciato intendere. Quindi, questa possibilità rientra tra i cambiamenti che ci si aspetta in futuro? Il presidente ha insistito ulteriormente su questo punto, nonostante gli ovvi dubbi che continuano a sorgere da questa idea che ora sembra essere sul tavolo.

“Qualunque sia la direzione scelta, dobbiamo supportare i team e i produttori per garantire il controllo dei costi nelle spese. Soddisfare le nostre federazioni membri e i tifosi sarà sempre al centro di tutto ciò che facciamo, insieme all’importante lavoro di rendere lo sport più sicuro e sostenibile per decenni, assicurando che le future generazioni possano godere della Formula 1“, ha affermato.

Un anno di cambiamenti radicali

Tutto ciò a un anno di distanza da quando la normativa cambierà radicalmente, e con l’arrivo di Audi nella competizione. Il marchio tedesco debutterà il prossimo anno con un team ufficiale, che si unirà all’unione di Honda con Aston Martin, e Ford che collaborerà con Red Bull nella sua unità di potenza. Allo stesso tempo, si dirà addio anche a un importante costruttore, come nel caso di Renault, dopo aver concluso il suo progetto di motori di Formula 1 lo scorso anno, qualcosa annunciato dallo stesso Luca de Meo e che lascia Alpine come team cliente di Mercedes.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi