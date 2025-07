GP Belgio: Vasseur punta tutto sugli aggiornamenti

Fred Vasseur dà istruzioni chiare alla Ferrari: massima concentrazione per il GP del Belgio con un importante aggiornamento

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha inviato un messaggio forte e chiaro alla squadra in vista del Gran Premio del Belgio: l’aggiornamento tecnico previsto per Spa-Francorchamps dovrà essere subito efficace, senza margine per errori o adattamenti graduali. La scuderia di Maranello introdurrà un’importante novità nella sospensione posteriore, testata in precedenza durante una sessione al Mugello tra il Gran Premio di Gran Bretagna e quello belga.

Il weekend di Spa rappresenta una tappa cruciale per valutare la competitività della SF-24 nella seconda metà della stagione. Dopo un inizio promettente e una fase centrale più altalenante, Ferrari si affaccia su uno dei circuiti più impegnativi e tecnici del calendario con l’intenzione di lanciare un segnale forte alla concorrenza, in particolare alla Red Bull e alla McLaren, che nelle ultime gare hanno mostrato un passo più costante.

Belgio – Vasseur. Un weekend sprint che complica tutto

Le difficoltà del fine settimana belga non si limitano alla complessità del tracciato. Il formato sprint, infatti, riduce drasticamente il tempo a disposizione per raccogliere dati e mettere a punto la monoposto: una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche sprint del venerdì pomeriggio, seguite dalla gara sprint del sabato e infine dal Gran Premio domenicale. Per questo motivo, Vasseur ha sottolineato l’importanza di massimizzare fin da subito le prestazioni, sfruttando ogni minuto disponibile in pista.

“Dovremo essere subito in grado di sfruttare l’aggiornamento” ha dichiarato il team principal. “Con solo una sessione di libere, è essenziale avere un pacchetto già solido e comprensibile fin dall’inizio”. La nuova sospensione posteriore, quindi, dovrà dimostrare la sua efficacia immediatamente, senza bisogno di adattamenti o compromessi.

Belgio, un circuito tecnico e imprevedibile

Spa-Francorchamps è uno dei circuiti più amati dai piloti e dagli appassionati, ma anche tra i più impegnativi. Le sue curve ad alta velocità, come Eau Rouge, Pouhon e Blanchimont, richiedono una vettura ben bilanciata, mentre i continui cambi di pendenza e le condizioni meteorologiche spesso variabili rendono ogni sessione imprevedibile. Per Ferrari, sarà fondamentale trovare rapidamente l’assetto ideale e capire se l’aggiornamento alla sospensione posteriore rappresenta davvero un passo avanti significativo.

Vasseur ha anche ribadito l’importanza della concentrazione in ogni fase del weekend: “Dobbiamo restare focalizzati su noi stessi. Non possiamo permetterci distrazioni o passi falsi. Anche i dettagli più piccoli possono fare una grande differenza quando il livello di competitività tra i team è così alto.”

Ferrari a un bivio nella stagione. Vasseur sul pezzo.

Il GP del Belgio potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta per la Ferrari. Dopo i segnali incoraggianti di inizio stagione, l’obiettivo è tornare a lottare costantemente per la vittoria. L’aggiornamento tecnico sarà un banco di prova non solo per la vettura, ma anche per la capacità del team di reagire prontamente e di lavorare con efficienza in condizioni complesse.

Con l’estate che avanza e la pausa estiva all’orizzonte, Spa sarà il teatro ideale per capire se la Rossa ha le carte in regola per restare nella lotta al vertice o se serviranno ulteriori rivoluzioni tecniche e strategiche nella seconda metà del 2025.