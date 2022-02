Russell: “Non possiamo ancora parlare di obbiettivi”

George Russell racconta della preparazione in vista della prima stagione con Mercedes, ma sarebbe ancora troppo presto per parlare di obbiettivi

Dopo mesi di silenzio, George Russell risponde alle prime domande da pilota ufficiale Mercedes. Non è un mistero che il giovane talento di King’s Lynn sarà uno degli attenzionati speciali di questo 2022 e attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali della scuderia di Brackley il britannico fa il punto sul lavoro svolto finora nella facility della Stella a Tre Punte. Come è giusto che sia dopo un cambio di regolamento di grossa portata, anche la scuderia di Stoccarda sta correndo contro il tempo per capire il più possibile la nuova monoposto. Secondo Russell dunque sarebbe ancora prematuro parlare di obbiettivi in termini di risultati in pista.

“Essere un pilota Mercedes è una sensazione speciale. Mi sembra ancora strano, perché ho speso molto tempo con il team ai tempi della Formula 3 e Formula 2 come pilota Junior. Sotto certi punti di vista può sembrare un ritorno a casa. L’aver già lavorato con il team prima di unirmi alla Williams mi ha permesso di conoscere già tutti. Abbiamo così potuto metterci da subito a lavoro sugli aspetti importanti, come il capire la nuova macchina o identificare le sfide per la prossima stagione. Credo che il modo in cui si è concluso lo scorso anno abbia spronato tutti a dare il meglio di sé per recuperare. Assistervi è qualcosa di incredibile”.

“L’inverno è andato molto bene. Ho passato 9 giorni al training camp – prosegue Russell – lo faccio ogni anno ed è il miglior modo per iniziare la stagione. Ho passato molto tempo in fabbrica con gli ingegneri. Fondamentale è stato il tempo speso al simulatore. Mi ha permesso di capire quali sono i limiti della monoposto per indirizzare meglio lo sviluppo per dove serve. La prima impressione che ho avuto della W13 è che è una macchina completamente diversa rispetto a quelle che ho già guidato”.

“Il modo in cui la deportanza viene generata è differente, quindi stiamo ancora cercando di comprendere bene fin dove possiamo spingerci. Credo molti siano nella nostra situazione, questo sarà un anno di sviluppo per tutti. I miei obbiettivi per il 2022 sono dare il massimo e riuscire a spingere la squadra più in là possibile. In termini di risultati non credo che se ne possa parlare già adesso. Nessuno saprà dove si troverà rispetto agli altri se non quando si arriverà alla prima gara. Sicuramente lavorare bene su ogni singolo aspetto massimizza le possibilità di raggiungere gli obbiettivi prefissati”.