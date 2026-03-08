GP Australia, Russell: “Duello serrato, ma felice per la vittoria”

Mercedes subito protagonista: Russell ha trionfato nel GP d’Australia, davanti ad Antonelli e Leclerc

George Russell ha vinto il GP d’Australia, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli e la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota Mercedes ha perso la prima posizione allo spegnimento dei semafori, a vantaggio del monegasco, che si è così portato al comando della gara inaugurale della stagione.

Dal quel momento, George e Charles hanno dato vita a un duello vivace, fatto di sorpassi e controsorpassi, offrendo subito un primo assaggio dello spettacolo che potrebbe regalare questa nuova Formula 1. Successivamente, una strategia più efficace ha permesso al pilota inglese di conquistare la vittoria.

“È stato un gran duello all’inizio” – ha raccontato al termine della gara il vincitore del GP d’Australia – “Sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà al via. Charles ha fatto una gran partenza e poi è stata una battaglia molto serrata con lui. Sono felice di aver tagliato il traguardo per primo. Però devo ringraziare tanto il team: era da tanto tempo che non avevamo una vettura così competitiva a disposizione. Non potevamo iniziare in un modo migliore“.

Strategia e gestione gomme hanno deciso la gara. Russell: “Gara stressante, ma bello conquistare la doppietta”

Il momento decisivo è arrivato al giro 12, quando il team di Maranello ha scelto di lasciare in pista entrambe le vetture. Mentre Mercedes ha sfruttato la Virtual Safety Car per richiamare ai box i propri piloti ed effettuare il primo e unico pit stop. Nonostante lo svantaggio della minore freschezza delle gomme, le Frecce d’Argento hanno comunque dimostrato un’ottima gestione del degrado degli pneumatici. Hanno così mantenuto senza difficoltà le prime due posizioni.

Adesso non resta che capire se il divario possa essere colmato dagli avversari, ma la gara ha dimostrato che Mercedes non è così inavvicinabile, almeno non quanto sembrava dopo la qualifica. Dal canto suo, George si è detto soddisfatto del risultato e della reazione del pubblico:

“Sono felice che il pubblico si sia divertito. Però una volta che premi la testa, diventa difficile tenerla. Con questo “straight mode” si perde tanto l’anteriore dalla macchina, e qui c’è tanto sottosterzo quando si va ad affrontare le curve. La FIA dovrà riguardare qualcosa, perché è stata una situazione un po’ stressante, però comunque sono riuscito a mantenere la vettura intera ed è stato bello ottenere una doppietta“.