Gran Bretagna GP FP1: Vestappen al comando

Il decimo appuntamento del calendario della Fomrula 1 è ospitato dal circuito di Silverstone. Con il Gran Premio di Gran Bretagna assistiamo al debutto del nuovo format del weekend. Nella giornata di venerdì i team hanno a disposizione un’ora di prove libere per poi prender parte alle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della sprint race di sabato. Si tratta di una nuova gestione, che obbliga le squadre e i piloti ad adattarsi ad un nuovo programma di lavoro per settare al meglio le vetture.

La prima sessione di prove libere ha visto la maggior parte dei piloti simulare il passo gara, con mini run da circa 9 giri ciascuno. I team hanno testato sia le mescole medie che quelle più morbide. L’obiettivo era provare e sfruttare al meglio il tempo a disposizione per bilanciare la vetture e giocarsi il tutto per tutto. Ogni team ha elaborato un proprio piano di lavoro. Tuttavia, dai tempi registrati possiamo osservare un buon comportamento delle Red Bull e Mercedes, che cercherà di accorgiare il gap nei confronti del team austriaco. E’ positivo anche il passo gara delle Ferrari, specialemente quello di Leclerc e quello delle Aston Martin che correranno il GP di casa.

SINTESI FP1

Quando manca poco più di mezz’ora al termine del tempo a disposizione, i piloti hanno inziato a testare i giri di qualifica per il pomeriggio. Tutti i piloti sono scesi in pista con le mescole gialle, tranne i due Red Bull che hanno usato anche le mescole più morbide insieme alle due Haas e alle Williams. Invece, Mercedes ha continuato il long run percorrendo 21 giri con uno solo stint concentrandosi maggiormente sulla preparazione per la sprint race.

Solo al termine delle FP1 del GP di Gran Bretagna, hanno montato tutti gomme rosse per provare la qualifica e sfidarsi a colpi di giri veloci. Il più veloce di tutti è stato, ancora una volta, il leader del mondiale Max Verstappen, che ha chiuso le prove libere in cima alla classifica. A seguirlo Norris con gomma gialla e Hamilton, che resta distaccato di sette decimi. La quarta posizione è occupata da Charles Leclerc, che precede Bottas e il suo compagno di squadra Sainz. Vettel ha registrato il settimo tempo, posizionandosi davanti a Perez e Ricciardo. Chiude la top ten l’Alpine del pilota francese.

In undicesima e dodicesima posizione troviamo le AlphaTauri di Gasly e Tsunoda, che hanno segnato il tempo con le mescole medie. A seguirli Giovinazzi, Alonso e Raikkonen. Le ultime posizioni sono occupate da Latifi, Schumacher, Stroll, Mazepin e Russell.